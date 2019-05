Berlin Die Analyse fiel schonungslos aus. BKA-Präsident Münch zeichnete ein dramatisches Bild der Lage. Jahrelang habe man das Problem unterschätzt, räumte der Chefermittler offen ein. Jetzt erlebe man eine neue Qualität. Kriminelle arabischstämmige Clans hätten sich längst eng vernetzt und würden in manchen Städten offen ihren Machtanspruch demonstrieren, schlug er in der vergangenen Woche vor Innenexperten der Unionsfraktion im Bundestag Alarm. Besonders betroffene Bundesländer wie Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Bremen und Berlin warfen Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) vor, der Bund tue zu wenig im Kampf gegen die Clan-Kriminalität.

Dieser reagiert nun. „Der rechtstreue Bürger wird als Opfer, die deutsche Gesellschaft als Beute und unsere Gesetze und Regeln als nicht verbindlich betrachtet“, klagt Seehofer. Geldwäsche, Drogen- und Waffenhandel, schwerer Raub, Prostitution, Glücksspiel und Schutzgelderpressung – das Strafregister vieler Clan-Mitglieder ist lang.

Mit einem Sieben-Punkte-Programm will der Bundesinnenminister jetzt zusammen mit den Ländern den kriminellen Clans den Kampf ansagen und für mehr Sicherheit sorgen. Seine Pläne sehen ein Bündel von Maßnahmen vor, um die Innere Sicherheit zu erhöhen. Dazu gehört mehr Polizei-Präsenz. So soll die Bundespolizei bis 2025 weitere 11 300 Stellen erhalten, das BKA bekommt auch mehr Personal – im zweistelligen Bereich. Wie auch einige seiner Länderkollegen will der CSU-Politiker „Waffenverbotszonen“ einrichten.