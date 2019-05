Berlin Unruhe und Nervosität in den Reihen der SPD vor der Entscheidung am kommenden Sonntag. Was passiert, wenn die Sozialdemokraten auch bei der Europawahl und der Bremer Bürgerschaftswahl erneut abstürzen? Seit Wochen wird über ein vorzeitiges Ende der Großen Koalition spekuliert.

Die SPD-Bundesvorsitzende Andrea Nahles steht mächtig unter Druck. Sollte es den Sozialdemokraten nicht gelingen, den Abwärtstrend zu stoppen, verlieren sie auch in Europa und in ihrer Hochburg Bremen, dürfte bereits am Wahlabend eine Debatte über die Zukunft von Schwarz/Rot und auch über die von Nahles einsetzen.

Laut Meinungsumfragen liegen die Genossen bei der Europawahl aktuell bei nur noch 17 Prozent. 2014 waren es noch 27,3 Prozent. In Bremen sehen die Demoskopen die SPD mit 24 Prozent nur noch auf Platz zwei hinter der CDU. Im Jahr 2015 kam sie dort an der Weser noch auf 32,8 Prozent.

„Die Groko ist durch kein Ergebnis gefährdet“, hatte Nahles kürzlich versichert und baut offenbar schon einmal vor. Auch Außenminister Heiko Maas (SPD) hält nichts von einem vorzeitigen Ende der Großen Koalition. In einer Zeit voller Krisen, in der sich auch die Zukunftsfähigkeit der EU entscheide, erwarteten die Menschen zu Recht, dass das Land ordentlich regiert werde. „Es erhöht nicht das Vertrauen in Politik, wenn ständig über ein Ende von Koalitionen spekuliert wird“, mahnte Maas.

Ein Ende des Regierungsbündnisses und vorzeitige Neuwahlen wären angesichts der schwachen Umfragewerte keine besonders reizvolle Perspektive, müssten die Sozialdemokraten doch mit dem Verlust weiterer Mandate im Bundestag rechnen. Im Spätsommer stehen die Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg an, wo womöglich weitere Wahlschlappen drohen.

Schon gibt es Spekulationen über eine Ablösung von Nahles als Fraktionschefin. Als möglicher Nachfolger wird der Vorsitzende der NRW-Landesgruppe im Bundestag, Achim Post, genannt. Auch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil – beide aus Niedersachsen – werden als mögliche Nachfolger genannt. Eine solche Ämtertrennung wäre wohl der Anfang vom Ende für Nahles, die seit September 2017 an der Spitze der Fraktion steht und die Partei seit April 2018 führt.

Es sei „die Nahles-Scholz-SPD“, die für den derzeitigen Zustand der Partei verantwortlich sei, kritisiert SPD-Wirtschaftsexperte Florian Post. „Die dringend notwendige Erneuerung der Partei fängt an der Spitze an“, erklärte der Nahles-Widersacher.

Vor allem die Landesverbände Niedersachsen und Bayern machen Druck und drängen angesichts der SPD-Krise auf Veränderungen. Anfang des Jahres war etwa der Ruf laut geworden, den früheren SPD-Chef Sigmar Gabriel wieder stärker an prominenter Stelle mit einzubinden. Die Stimmung in der Partei sei „verheerend“.