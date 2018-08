Kritik an Darstellung des Judentums in Schule

Berlin Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, hat die Darstellung des Judentums in deutschen Schulbüchern scharf kritisiert. „Es gibt dort zuweilen Bilder, die von antisemitischen Stereotypen geprägt sind und damit eher an den ,Stürmer‘ erinnern, als dass sie eine sachliche Darstellung bieten würden“, sagte Schuster. Der „Stürmer“ war ein judenfeindliches Nazi-Propagandablatt. Laut Schuster sollten Besuche in KZ-Gedenkstätten für Schüler Pflicht werden. Schuster äußerte sich nur wenige Tage vor der Polen-Reise von Außenminister Heiko Maas (SPD) am Montag. Maas wird dort auch das ehemalige Konzentrations- und Vernichtungslager der Nationalsozialisten in Auschwitz-Birkenau besuchen.