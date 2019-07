Länder streiten um Zentralabi

Berlin In der Diskussion über ein einheitliches Abitur in Deutschland sind sich Bayern und Nordrhein-Westfalen in die Haare geraten. Der in NRW geborene FDP-Chef Christian Lindner sprach sich am Freitag für ein Zentralabitur aus. CSU-Generalsekretär Markus Blume erwiderte: „Wir wollen die beste Bildung für unsere Schüler und keinen deutschen Durchschnitt. Wir sind für Leistung und Wettbewerb und gegen sozialistische Gleichmacherei.“

Bildung ist in Deutschland Ländersache. Würde man das ändern wollen, wäre dafür eine Grundgesetzänderung notwendig mit Zweidrittelmehrheiten im Bundestag und Bundesrat – die gibt es allerdings nicht.