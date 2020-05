Elitesoldat bunkerte Waffen

Berlin /Leipzig Die sächsische Polizei hat bei einem Elitesoldaten der Bundeswehr ein Waffenversteck mit Munition und Sprengstoff ausgehoben. Die Razzia auf dem Privatgelände des 45-jährigen Deutschen im Landkreis Nordsachsen, der dem Kommando Spezialkräfte (KSK) angehört, erfolgte nach einem Hinweis des Militärischen Abschirmdienstes (MAD). Die Auswertung der Beweismittel und die weiteren Ermittlungen dauern laut Generalstaatsanwaltschaft Dresden an. Im KSK gab es in den vergangenen Jahren eine Häufung rechtsextremistischer Vorkommnisse. „Für mich ist klar: Niemand, der in radikaler Art und Weise in unseren Streitkräften auffällt, hat in der Bundeswehr Platz“, sagte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU).

