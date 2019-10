Berlin /Leipzig Der konservative Flügel der CDU, die Werteunion, fordert die Urwahl des Kanzlerkandidaten der Union und will auf dem CDU-Bundesparteitag Ende November in Leipzig einen entsprechenden Antrag zur Abstimmung einbringen. Schon jetzt wirbt die Gruppe per Online-Befragung um Unterstützung von CDU-Mitgliedern für ihren Antrag. „Um im Falle eines Ausstiegs der SPD aus der Groko schnell reagieren zu können, sollte die Union möglichst bald das Verfahren zur Bestimmung ihres Kanzlerkandidaten festlegen“, erklärte der Vorsitzende der Werteunion, Alexander Mitsch, am Sonntag gegenüber unserer Berliner Redaktion. „Die Werteunion hält eine Urwahl für ein gutes Mittel zur Stärkung der innerparteilichen Demokratie“, sagte er. Dadurch werde die Motivation der Parteimitglieder gestärkt. Die Erfahrungen mit den Regionalkonferenzen bei der Wahl des Vorsitzenden zeigten, dass die Einbindung der Basis positiv aufgenommen werde, so Mitsch. Um auf dem Bundesparteitag einen Antrag einbringen zu können, würden mindestens 500 CDU-Mitglieder als Unterstützer benötigt. „Wir werden den Antrag auf dem Parteitag stellen“, sagte Mitsch.

Auch in der Jungen Union gibt es die Forderung nach einer Kanzlerkandidaten-Urwahl. Der „Deutschlandtag“ der JU soll am kommenden Wochenende darüber beraten und entscheiden.

Anlass für die Debatte sind schwache Umfragewerte der Parteivorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer.

In der Bevölkerung hat die Parteichefin und Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer zurzeit nur wenig Unterstützung für eine mögliche Kanzlerkandidatur, wie abermals eine Umfrage ergab. Nach der Erhebung von Kantar Public für die sogenannte „Spiegel“-Politikertreppe wünschen sich nur 29 Prozent der Befragten für sie eine „wichtige Rolle“. Im Vergleich zum vergangenen Dezember ist das nur noch die Hälfte.