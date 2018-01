Berlin Nach fünf Tagen intensiver Gespräche gehen die Sondierungen zwischen SPD und Union heute in die allerletzte Runde. Die schwierigsten Verhandlungspunkte haben sich die Parteien bis zum letzten Tag aufgespart. Die Gespräche könnten sich folglich bis in die frühen Morgenstunden ziehen. Können sich die Parteien in der Nacht zu Freitag einigen? Wird es eine Fortsetzung der großen Koalition geben? In unserem Liveblog bleiben Sie informiert.