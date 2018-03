Berlin /Los Angeles Vor wachsendem Judenhass in Deutschland durch Flüchtlinge warnt Rabbi Meyer May, Direktor des Simon Wiesenthal Centers in Los Angeles. „Macht es für einen Menschen einen Unterschied, ob er an einem Schlaganfall oder an einem Herzanfall stirbt?“, fragte er in einem Interview der „Welt“ auf die Frage, ob die größere Gefahr für Juden von Neonazis oder von Muslimen ausgehe. Jedoch breite sich ein Antisemitismus, „der vom Zustrom muslimischer Flüchtlinge ausgeht, wie ein Geschwür aus“.

Dieser „importierte Antisemitismus“ sei ein „alarmierender Weckruf an das deutsche Judentum“. Die brennenden Israel-Fahnen in Deutschland nach dem Jerusalem-Beschluss der USA habe er, May, nicht für möglich gehalten, zumal Deutschland „viel getan hat, um so etwas zu verhindern“.