Berlin /Luxemburg Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) reagiert erfreut. „Richtig so“, jubelt DGB-Vize Annelie Buntenbach. Ganz anders sehen es die Arbeitgeber. „Die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) wirkt wie aus der Zeit gefallen“, erklärt die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA).

Der EuGH hat am Dienstag ein Grundsatzurteil zum Thema Arbeitsrecht gefällt. Demnach sind die Unternehmen in allen EU-Staaten verpflichtet, die Arbeitszeit ihrer Beschäftigten künftig systematisch zu erfassen. „Die objektive und verlässliche Bestimmung der täglichen und wöchentlichen Arbeitszeit ist nämlich für die Feststellung, ob die wöchentliche Höchstarbeitszeit einschließlich der Überstunden sowie die täglichen und wöchentlichen Ruhezeiten eingehalten worden sind, unerlässlich“, urteilen die Richter.

• Der Fall

Geklagt hat die spanische Gewerkschaft CCOO gegen die Deutsche Bank in Spanien. Im konkreten Fall war strittig, wie geleistete Überstunden erfasst werden. Das spanische Recht sieht lediglich vor, dass die Vorgesetzten die Überstunden festhalten und dem Mitarbeiter am Ende des Monats mitteilen. Laut CCOO werden aber 53 Prozent der Überstunden in spanischen Betrieben gar nicht ermittelt. Weil Arbeitszeiten nicht korrekt erfasst würden, sei es zudem nicht möglich, die Vorgaben der EU-Arbeitszeitrichtlinie einzuhalten. Demnach beträgt die wöchentliche Arbeitszeit maximal 48 Stunden. Zwischen Arbeitsende und Dienstbeginn am nächsten Tag müssen mindestens elf Stunden liegen.

• Das urteil

Die EuGH-Richter geben der Gewerkschaft Recht und fordern, in den Betrieben sei „ein objektives, verlässliches und zugängliches System einzurichten, mit dem die von einem jeden Arbeitnehmer geleistete tägliche Arbeitszeit gemessen werden kann“. Unternehmen in EU-Staaten sind demnach verpflichtet, die Arbeitszeit ihrer Beschäftigten korrekt zu erfassen.

• Die Konsequenzen

Firmen-E-Mails checken am Abend, Dienstreisen vorbereiten am Wochenende, mal eben kurz eine Rücksprache am freien Tag am Telefon beantworten – ist die Vorgabe der EuGH-Richter in der modernen Arbeitswelt überhaupt umsetzbar? Fest steht: Auch für Homeoffice oder Außendienstmitarbeiter müssen die Arbeitszeiten und Überstunden erfasst werden. Denkbar wären Apps oder Programme am Laptop, um Überstunden zu erfassen. Hierzulande gilt: Überstunden müssen bezahlt werden, es sei denn, der Verdienst liegt über der Beitragsbemessungsgrenze von 6700 Euro brutto im Monat. Der Arbeitgeberverband BDA warnt: „Wir sind gegen eine generelle Wiedereinführung der Stechuhr im 21. Jahrhundert.“ Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) kontert: „Es geht um Löhne und Arbeitnehmerrechte, das ist keine überflüssige Bürokratie.“

• Die Umsetzung

Das Urteil ist rechtskräftig. Ausdrücklich weist der EuGH darauf hin, dass die Länder bei der Umsetzung des Urteils in nationales Recht auf die Größe des Betriebs oder bestimmte Anforderungen des Unternehmens eingehen können.