Mauss braucht keine Tarnung mehr

Berlin Der frühere legendäre Geheimagent Werner Mauss braucht nach Ansicht des BKA schon seit drei Jahrzehnten keine Tarnidentitäten mehr. Die Zusammenarbeit habe 1987 geendet, teilte das Bundesinnenministerium mit. Mauss gilt als Schlüsselfigur in einer Affäre um verdeckte Spenden in Höhe von 135 000 Euro an die CDU Cochem-Zell und die CDU Rheinland-Pfalz. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Peter Bleser, dessen Wahlkreis den Kreis Cochem-Zell umfasst, hatte sich 2014 für die Vergabe von Ausweispapieren für Mauss eingesetzt.