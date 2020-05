Medien: „Corona zeigt, wie es um Freiheit steht“

Berlin Vor dem internationalen Tag der Pressefreiheit haben Zeitschriftenverleger in Deutschland die Bedeutung einer freien Presse hervorgehoben. „Gerade jetzt zeigt sich, wie wichtig verlässliche Informationen zu allen Lebensbereichen und sorgfältig recherchierte Beiträge sind“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbands Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ), Stephan Scherzer, mit Blick auf die Corona-Zeiten.

Er betonte zudem, Presse- und Meinungsfreiheit seien keine Selbstverständlichkeit, sondern müssten stets aufs Neue verteidigt werden. Am Sonntag (3. Mai) wird weltweit an den Wert der Pressefreiheit erinnert. Unlängst hatte die Organisation Reporter ohne Grenzen (ROG) angemahnt, dass populistische und autoritäre Machthaber die Corona-Pandemie in vielen Ländern für eine weitere Einschränkung der Pressefreiheit missbrauchten. So wirft ROG etwa China massive Verletzungen der Pressefreiheit vor. In einer Gesprächsrunde des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB), betont der Leiter der Stasi-Unterlagenbehörde (BStU), Roland Jahn: „In Corona-Zeiten zeigt sich, wie es um die Pressefreiheit bestellt ist.“