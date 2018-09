Berlin Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will die Voraussetzungen in den Kliniken verbessern, um zu mehr Organspenden in Deutschland zu kommen. Dazu sollen Transplantationsbeauftragte in Krankenhäusern mehr Zeit für diese Aufgabe bekommen und die Vergütung der Einrichtungen für den ganzen Prozess einer Organspende verbessert werden. Dies und weitere Maßnahmen sieht ein nun vorgelegter Entwurf vor.

„Wir müssen alles versuchen, dass die Zahl der Organtransplantationen wieder steigt“, sagte Spahn. Immer mehr Menschen hätten zwar inzwischen einen Organspendeausweis. Doch den Krankenhäusern fehlten häufig Zeit und Geld, um Organspender zu identifizieren.

Die Zahl der Spender hatte nach Angaben der Deutschen Stiftung Organtransplantation im vergangenen Jahr mit 797 einen Tiefpunkt erreicht. Im ersten Halbjahr 2018 gab es eine Zunahme.

Ärztepräsident Frank Ulrich Montgomery sprach sich für die Widerspruchslösung aus, die in dem Entwurf allerdings nicht enthalten ist. „Als Arzt vertrete ich die Widerspruchslösung, ich halte sie in unserem Rechtssystem jedoch für sehr schwer durchsetzbar.“