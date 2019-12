Berlin In deutschen Kliniken fehlt es immer mehr an Personal und an Geld. Nach einer repräsentativen Befragung des Deutschen Krankenhausinstituts (DKI) hat sich die Situation seit 2016 deutlich verschlechtert. Bundesweit waren in diesem Jahr 17 000 Pflegestellen unbesetzt. Auch der Mangel an Ärzten nahm zu. Das DKI befragte in einer Stichprobe Allgemeinkrankenhäuser ab 100 Betten. Die Fakten zum Krankenhaus Barometer 2019:

• Die Pflegekräfte

Das Problem des Fachkräftemangels in der Pflege ist zwar schon länger bekannt, doch hat sich die Situation der DKI-Studie zufolge weiter verschärft. In diesem Jahr hatten vier von fünf Krankenhäuser Probleme, offene Pflegestellen zu besetzen. 2011 erging es so nur rund einem Drittel der Kliniken und im Jahr 2016 gut der Hälfte. Im Verlauf des Jahrzehntes ist der Fachkräftemangel in diesem Bereich demnach deutlich größer geworden.

Bei der Pflege von Schwerstkranken ist gegenüber 2016 – der letzten Erhebung des Barometers – die Zahl der offenen Stellen um 50 Prozent hochgeschnellt, bei der allgemeinen Pflege noch deutlich stärker. Vor allem große Krankenhäuser mit mehr als 600 Betten finden keine Pflegekräfte, 95 Prozent unter ihnen können offene Stellen nicht besetzen.

Daraus ergab sich, dass manche Betten nicht belegt werden konnten. In einem Drittel der Krankenhäuser mussten Intensivbetten wegen Personalmangels unbelegt bleiben.

• Die Mediziner

Auch nach Ärzten suchen Krankenhäuser händeringend. Im Frühjahr 2019 hatten 76 Prozent der Krankenhäuser der Umfrage zufolge Probleme, offene Arztstellen zu besetzen. 2016 war die Zahl der vom Medizinermangel betroffenen Häuser noch rückläufig.

Darüber hinaus sind heute mehr Arztstellen unbesetzt als noch vor drei Jahren. Unterschiede gibt es bei der Größe der Krankenhäuser. Bei Kliniken unter 600 Betten hat die Zahl der offenen Stellen überproportional zugenommen, bei den großen Häusern geht der Mangel hingegen leicht zurück.

Nach Hochrechnungen des DKI waren bundesweit im ärztlichen Dienst rund 3300 Vollkraftstellen nicht besetzt. 2016 lag diese Zahl noch bei 2000 Vollkraftstellen.

• Die Finanzen

Der Umfrage zufolge ist es um die finanzielle Situation der Krankenhäuser schlecht bestellt. 40 Prozent der Allgemeinkrankenhäuser ab 100 Betten haben im vergangenen Jahr Verluste geschrieben, im Jahr zuvor hingegen nur 30 Prozent. Einen Überschuss meldete nur noch rund die Hälfte der Kliniken, im Vorjahr taten dies noch 60 Prozent. Von einer Verbesserung der Situation geht nur etwa ein Fünftel der Häuser aus, fast die Hälfte erwartet im kommenden Jahr hingegen eine schlechtere Finanzlage.

• Die Reaktionen

Experten des Gesundheitswesens gehen davon aus, dass sich der Negativtrend fortsetzt. Die Vorsitzende des Marburger Bundes, Susanne Johna, warnte davor, am Personal zu sparen und dadurch mehr Arbeitsbelastung zu schaffen. „Die Kliniken verlieren zunehmend besonders qualifizierte Pflegekräfte, die in andere Berufsfelder gehen.“

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sagte, dass es bereits heute teilweise zu Unterversorgungen komme. „In einigen Bereichen, beispielsweise in der Kinderheilkunde, kann die Routineversorgung nicht mehr gewährleistet werden. Wir können absehen, dass das in wenigen Jahren noch deutlich zunehmen wird.“

Auch der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Gerald Gaß, sprach von einer „Versorgungskrise“. Die Politik müsse dringend Gegenmaßnahmen zur Entlastung des Personals ergreifen.