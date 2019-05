Berlin In der Debatte um die Organspende hat eine fraktionsübergreifende Gruppe um Grünen-Chefin Annalena Baer­bock am Montag einen alternativen Gesetzentwurf vorgelegt, der auf eine freiwillige und bewusste Entscheidung setzt – anders als der Entwurf von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU).

• Der Befund

Beide Gruppen eint das Ziel, mehr Menschen zur Organspende zu bewegen. Derzeit warten hierzulande rund 10 000 Menschen auf ein Herz, eine Leber oder Niere. Dem standen im vergangenen Jahr nur knapp 950 Transplantationen gegenüber. In Umfragen erklären sich etwa 86 Prozent der Befragten prinzipiell zur Organspende bereit, aber nur ein Drittel der Menschen im Land hat auch einen Spenderausweis.

• Zustimmungslösung

„Uns alle eint, dass wir auf eine bewusst freiwillige Entscheidung setzen, die vom Staat nicht erzwungen werden darf“, erklärt die CDU-Abgeordnete Karin Maag den neuen Vorschlag. Der Kern: Wer 16 ist und einen Personalausweis beantragt, wird automatisch auf dem Bürgeramt auf die Organspende aufmerksam gemacht. Mit jedem Pass-Antrag würde der Hinweis erneut erfolgen. Beim Hausarzt oder einer Info-Hotline können sich Patienten über medizinische, rechtliche und ethische Fragen informieren. Wichtig: Zum Spender wird nur, wer seine Zustimmung erteilt. Er kann sich dann in einen Online-Datenbank eintragen. „Wir setzen auf Akzeptanz“, betont SPD-Abgeordnete Hilde Mattheis.

• Widerspruchslösung:

Gesundheitsminister Spahn und SPD-Fraktionsvize Karl Lauterbach sind mit ihrem fraktionsübergreifenden Gesetzesvorstoß im April einen anderen Weg gegangen: Ab 16 wird jeder Bundesbürger zum Organspender erklärt, es sei denn, er widerspricht. Angehörige können diese Entscheidung später im Notfall revidieren. „Man kann sich zu jedem Zeitpunkt entscheiden, etwa bei jedem Arztbesuch, ob man widerspricht oder ausdrücklich zur Organspende bereit ist“, sagt Lauterbach.

• Geltendes Recht

Derzeit dürfen Organe und Gewebe eines Patienten nur nach dessen Zustimmung entnommen werden. Die ist in einer Patientenverfügung festgehalten oder im Organspendeausweis dokumentiert. Jeder Versicherte erhält zum 16. Geburtstag ein Schreiben seiner Krankenkasse, das über die Möglichkeiten zur Organspende informiert. Eine Pflicht zur Entscheidung besteht nicht. Seit 1. April dieses Jahres sind durch ein neues Gesetz zudem die Abläufe in den Kliniken verbessert worden, um die Zahl der Organspender zu erhöhen. So müssen sie einen Transplantationsbeauftragten ernennen.

• Das Verfahren

Der Bundestag debattiert über Zustimmungs- und Widerspruchslösung oder die Beibehaltung des geltenden Gesetzes. Wie oft bei ethischen Grenzfragen über Leben und Tod ist die Fraktionsdisziplin aufgehoben. Eine Entscheidung soll noch in diesem Jahr fallen.