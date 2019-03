Berlin Der Militärische Abschirmdienst (MAD) hat in der Bundeswehr mehr rechtsextreme Soldaten enttarnt als bisher öffentlich berichtet. Zusätzlich zu den „erkannten Rechtsextremisten“ – im 2018 waren es vier – sind nach MAD-Angaben seit 2013 auch jeweils etwa zehn weitere „Verdachtspersonen mit extremistischer Einstellung“ enttarnt und an die Personalstellen gemeldet worden. Die meisten seien aus der Bundeswehr entfernt worden, sagte ein MAD-Abteilungsleiter einem „Spiegel“-Bericht zufolge in einer Sitzung des Innenausschusses.