Mehrere Anschläge auf Türken

Berlin Nach Anschlägen auf türkische Einrichtungen in den vergangenen Tagen prüfen die Ermittler Zusammenhänge zwischen den Taten. Zwar gebe es bislang „keine konkreten Täterhinweise“ für den Brandanschlag auf eine Moschee des türkisch-islamischen Ditib-Verbandes in Berlin, sagte ein Sprecher der Berliner Polizei am Montag. Die Ermittler stünden jedoch im Austausch mit dem Bundeskriminalamt sowie den Landeskriminalämtern der übrigen von den Anschlägen betroffenen Bundesländer. Am Wochenende und am Montag hatte es bundesweit Anschläge auf Moscheen und türkische Einrichtungen gegeben. Zusammenhänge mit dem türkischen Militärschlag gegen die Kurden in Syrien sind wahrscheinlich.