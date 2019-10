Mehrheit für Ausschluss der Türkei aus Nato

Berlin Eine deutliche Mehrheit in Deutschland ist wegen des türkischen Einmarsches in Nordsyrien für einen Ausschluss der Türkei aus der Nato. In einer YouGov-Umfrage im Auftrag der Nachrichtenagentur dpa sprachen sich 58 Prozent dafür aus und nur 18 Prozent dagegen. Eine noch größere Mehrheit ist für eine härtere Gangart der Bundesregierung: 61 Prozent sind für Wirtschaftssanktionen und 69 Prozent für einen kompletten Rüstungsexportstopp.

Die Türkei war vor gut zwei Wochen in Syrien einmarschiert, um die von ihr als Terrororganisation angesehene Kurdenmiliz YPG zu verdrängen. Ein Ausschluss der Türkei aus der Nato wäre hoch kompliziert, da er im Nato-Vertrag von 1949 nicht vorgesehen ist. Deswegen müsste dieser erst mit Zustimmung und Ratifizierung aller Mitgliedstaaten geändert werden.