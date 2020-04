Mehrheit wünscht Lockerung

Berlin Die Mehrheit der Deutschen ist mit den ersten Lockerungen der Corona-Beschränkungen einverstanden. 55 Prozent halten die Beschlüsse von Bund und Ländern in dieser Hinsicht alles in allem für richtig, wie aus dem am Freitag veröffentlichten Politbarometer hervorgeht, das die Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen für diese Zeitung und das ZDF ermittelt hat. Aktuell halten 87 Prozent die Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen für angemessen. Die schrittweise Öffnung von Schulen halten 53 Prozent der Befragten für richtig.

Beim Thema Fortsetzung der Fußball-Bundesligasaison sind sich die Deutschen nicht einig: 40 Prozent sprechen sich für einen Abbruch der Saison aus, 46 Prozent für Spiele ohne Zuschauer.

Alles in allem wird der Bundesregierung für ihre Arbeit in der Corona-Krise ein positives Zeugnis ausgestellt: 90 Prozent finden, dass die Bundesregierung einen guten Job leistet.

Bei der Sonntagsfrage konnte die Union um vier Prozentpunkte auf 39 Prozent zulegen