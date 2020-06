Mehrheit befürwortet Hilfspaket

Elsten

Nachfolger In Elsten Gesucht Traditionskneipe Beckmann war sogar Drehort im „Tatort“

Die Gaststätte Beckmann in Elsten im Kreis Cloppenburg hat die Dorfgeschichte geprägt. Nun sucht der Wirt Marcel Beckmann nach einem Pächter. Das Lokal hat in den 128 Jahren seines Bestehend so einiges erlebt.