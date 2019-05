Berlin Die CDU-Chefin rudert eilig zurück. Der Versuch einer Schadensbegrenzung am Tag danach. Nein, sie wolle die Meinungsfreiheit natürlich nicht einschränken, versichert Annegret Kramp-Karrenbauer am Dienstag und reagiert auf den erneuten Proteststurm, den sie mit ihren Äußerungen am Montag ausgelöst hatte.

Man müsse über „Meinungsmache“ im Internet von Youtubern wie Rezo reden und über Regelungen nachdenken, hatte die CDU-Chefin auf einer Pressekonferenz nach dem Wahlsonntag gefordert. Es folgte eine Welle an Protest und Kritik, nicht nur im Internet und auch aus den eigenen Reihen. Einmal mehr gerät Kramp-Karrenbauer unter Druck, wird Kritik an ihren Äußerungen und an ihrer Führung laut. Von „Zensur“ ist die Rede. „Hilflosigkeit“ im Umgang mit den sozialen Medien lautet der Vorwurf an die 56-Jährige.

„Meinungsfreiheit und Meinungsvielfalt werden wir alle in der CDU verteidigen“, stellte die Parteichefin am Dienstag klar, und dass sie die Grundrechte nicht infrage stellt. Doch gebe es gerade in kontroversen Zeiten wie in Wahlkämpfen auch eine Verantwortung dafür, wie man miteinander diskutiere und sich die politische Meinung bilde.

Der Internet-Blogger Rezo hatte wenige Tage vor der Europawahl auf dem Kanal Youtube ein Video unter dem Titel „Die Zerstörung der CDU“ veröffentlicht und dazu aufgerufen, CDU und SPD nicht zu wählen. Der Beitrag, eine polemisch wütende Abrechnung mit den Volksparteien, wurde inzwischen mehr als 12 Millionen Mal aufgerufen. Regeln gegen Meinungsmache? Eine Grenzüberschreitung der CDU-Chefin, ein Missverständnis oder eine bewusste Fehlinterpretation?

Was genau hatte die CDU-Chefin gesagt? „Was wäre eigentlich in diesem Land los, wenn eine Reihe, sagen wir 70 Zeitungsredaktionen, zwei Tage vor der Wahl erklärt hätten, wir machen einen gemeinsamen Aufruf: Wählt bitte nicht CDU und SPD“, so Kramp-Karrenbauer am Montag im Wortlaut. „Das wäre klare Meinungsmache gewesen“, hatte die CDU-Chefin erklärt. Und weiter: „Ein solcher Aufruf hätte sicherlich eine heftige Debatte in diesem Land ausgelöst.“ Mit Blick auf das Thema Meinungsmache stelle sich da schon die Frage, „was sind eigentlich Regeln aus dem analogen Bereich und welche Regeln gelten eigentlich für den digitalen Bereich“.

Die Aufregung am Dienstag ist groß. Die Reaktion in den Sozialen Netzwerken ließ nicht lange auf sich warten. Widerspruch kommt auch von CDU-Vizechef Armin Laschet: „Als Politiker muss man jede Kritik hinnehmen. Das gehört zur Demokratie“, erklärte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident. Jeder Mensch habe schließlich das Recht, seine Meinung frei zu äußern. „Daran darf man nicht rütteln“, so Laschet.

Regulierung von Meinungsäußerungen? Das könne er kaum glauben, schreibt FDP-Chef Christian Lindner auf Twitter. Christian Dürr aus Ganderkesee, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion, sagte: „Meinungsfreiheit ist das höchste Gut unserer Demokratie.“