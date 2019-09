Merkel macht Bürgern Mut

Berlin Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat das demokratische Engagement der Ostdeutschen im Jahr 1989 gewürdigt. Sie hätten in der ehemaligen DDR viel Mut aufgebracht, um die deutsche Einheit Realität werden zu lassen, sagte Merkel in einem Video-Podcast am Samstag in Berlin. „Auch heute brauchen wir alle wieder Mut, um die Herausforderungen für die Zukunft wirklich auch stemmen zu können“, betonte sie. Deshalb sei „Mut verbindet“ zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober in Kiel ein wirklich gutes Motto.