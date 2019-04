Merkel trauert um ihre Mutter

Berlin Die Mutter von Kanzlerin Angela Merkel, Herlind Kasner, ist tot. Das bestätigte ein Regierungssprecher am Mittwoch in Berlin. Zugleich bat er, die Privatsphäre der Bundeskanzlerin und ihrer Familie zu achten. Kasner starb bereits Anfang April im Alter von 90 Jahren. Kasner wurde 1930 in Danzig geboren, in Hamburg lernte sie später den evangelischen Theologen Horst Kasner kennen. Ihre gemeinsame Tochter, die heutige Bundeskanzlerin, wurde 1954 in Hamburg geboren, bevor die Familie nach Brandenburg und später in die Uckermark zog.

