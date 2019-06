Merkel fliegt trotz Zitteranfalls zu Gipfel

Berlin Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ist wenige Stunden nach ihrem neuerlichen Zitteranfall zum G20-Gipfel der mächtigsten Industrienationen der Welt im japanischen Osaka geflogen. Am Morgen hatte sie bei der Übergabe der Ernennungsurkunde an die neue Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) im Schloss Bellevue plötzlich erneut am ganzen Körper gezittert. Sobald sie sich bewegte, sei es ihr wieder besser gegangen, berichtete ein dpa-Fotograf. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte über mögliche Auswirkungen des Vorfalls: „Alles findet statt wie geplant. Der Bundeskanzlerin geht es gut.“

Vergangene Woche hatte Merkel beim Empfang des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj erheblich gezittert. Sie erklärte später, sie habe bei der Hitze zu wenig getrunken.