Merz einigt sich mit Kramp-Karrenbauer

Berlin Der unterlegene CDU-Vorsitzkandidat Friedrich Merz wird Mitglied in einem Expertenkreis der Partei und soll am neuen Grundsatzprogramm mitarbeiten – darauf hat sich Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer mit ihm nach wochenlanger Debatte geeinigt. Vor allem konservative und wirtschaftsnahe Christdemokraten hatten auf eine Einbindung des früheren Bundestagsfraktionschefs an herausgehobener Stelle gedrängt. Eine CDU-Sprecherin bestätigte, dass Merz Mitglied in einem Beraterkreis zur sozialen Marktwirtschaft werden soll.