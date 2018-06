Berlin Offener Schlagabtausch am Dienstagnachmittag in der Unions-Bundestagsfraktion über den Kurs in der Flüchtlingspolitik. Heftiger Gegenwind für Kanzlerin Angela Merkel und viel Zustimmung für CSU-Chef Horst Seehofer und seinen Plan, Flüchtlinge an der Grenze zurückzuweisen, die bereits in anderen EU-Staaten registriert waren.

Der Machtkampf spitzt sich weiter zu. Die Kanzlerin gerät mächtig unter Druck, auch in den eigenen Reihen. In der Unions-Bundestagsfraktion droht ihr ein offener Aufstand. Dienstagnachmittag habe sie dort keine Unterstützung für ihre Ablehnung der Pläne des Bundesinnenministers erhalten, künftig bereits in anderen EU-Staaten registrierte Flüchtlinge an der Grenze zurückzuweisen. Teilnehmer berichteten, indirekt sei der Kanzlerin ein Ultimatum gestellt und sie aufgefordert worden, den Streit mit Seehofer bis zum Ende der Woche beizulegen. Andernfalls werde es eine Sondersitzung und ein Votum der Fraktion geben, hieß es aus Teilnehmerkreisen. Von 13 Rednern hätten in der Debatte elf die Position Seehofers vertreten. Merkel selbst habe versichert, sie trage Verantwortung sowohl für die CDU und für die Gemeinsamkeit mit der CSU, aber auch für Europa, hieß es.

Gefragt, ob er mit einer schnellen Lösung des Streits rechne, sagte Seehofer: „Wir werden sehen.“ Kanzlerin Merkel und Unionsfraktionschef Volker Kauder hatten vor der Fraktionssitzung noch in einem Gespräch versucht, den Innenminister zum Einlenken zu bewegen – vergebens.

„Nicht mehr vermittelbar“ sei Merkels zögerliche Haltung, heißt es auch aus den Reihen der CDU-Abgeordneten. Nicht nur den Unions-Schwesterparteien, auch der Großen Koalition droht eine schwere Zerreißprobe. Die SPD stellt sich hinter die Kanzlerin, lehnt die CSU-Pläne ab.

Seehofer hatte die für den Dienstag geplante Vorstellung des Masterplans zur Migration kurzfristig abgesagt, weil sich Merkel querstellt, die Grenzen nicht schließen will. „Wir setzen den Punkt durch“, gibt sich CSU-Landesgruppenchef Dobrindt entschlossen und wenig kompromissbereit, drängt auf eine Entscheidung noch vor dem EU-Gipfel Ende Juni.

In dieser Frage könne es keinen Kompromiss geben, da gebe es „nur Ja oder Nein“, soll der Chef des Parlamentskreises Mittelstand, Christian von Stetten (CDU) am Dienstag in einer internen Runde der Fraktionsführung mit einer Kampfabstimmung in einer der nächsten Sitzungen gedroht haben, sollte Merkel nicht auf Seehofers Linie einschwenken. Die Kanzlerin will beim EU-Gipfel Ende Juni für eine gemeinsame Asylpolitik und Sicherung der Außengrenzen werben. Ihre Sorge: Gibt Deutschland ein „Schotten-dicht-Signal“, könnten die EU-Bemühungen scheitern.

„Ich mache keine faulen Kompromisse“, hatte Seehofer seine Forderung bekräftigt. Merkel und er seien sich in 62 von 63 Punkten seines Asyl-Konzeptes einig. In einem gebe es Dissens. „Wir werden das durchsetzen“, erklärte CSU-Landesgruppenchef Dobrindt.