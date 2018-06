Berlin „Ganz ganz intensiv“ werde man sich „zeitnah“ um eine Lösung noch in dieser Woche bemühen, verspricht Horst Seehofer. Doch der Streit über Grenzkontrollen und den richtigen Kurs in der Flüchtlingspolitik schwelt weiter. Der offene Streit zwischen Merkel und Seehofer, aber auch quer durch die Unionsparteien, geht weiter.

In der Bundestagsfraktion der Union habe sich in einer Sitzung am Dienstag gezeigt, dass die Kanzlerin für ihre Position kaum Unterstützung habe, berichteten Teilnehmer. Dort gebe es breite Rückendeckung für Seehofer und seine Pläne. Unterdessen wird der Ruf nach einer Kampfabstimmung in der Unionsfraktion immer lauter. Merkel droht ein Misstrauensvotum in den eigenen Reihen. Der CDU-Abgeordnete Christian von Stetten erneuerte seine Forderung nach einer Entscheidung in der Fraktion, sollte die Kanzlerin nicht einlenken und Seehofers Plänen zustimmen. Seit Monaten sei man sich einig darüber, dass Dublin-Fälle, Migranten, die bereits in einem anderen EU-Land registriert worden sind, an der Grenze zurückgewiesen werden sollten, erklärte CDU-Innenexperte Armin Schuster. Darüber gebe es keinen Dissens in der Bundestagsfraktion. Daher sei der Streit in der Regierung nicht zu verstehen.

Rückendeckung erhält Merkel dagegen von Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther. Der CDU-Politiker wies Seehofers Forderungen zurück. Der CSU-Chef schiele auf die Landtagswahlen im Herbst.

Lenkt Merkel ein, bedeutete dies einen schweren Gesichtsverlust. Bleibt sie hart, drohen ihr ein offener Aufstand und ein tiefer Bruch in der Fraktion. Mit Spannung warten die Bundestagsabgeordneten von CDU und CSU auf ein Krisentreffen von Merkel und Seehofer und eine Entschärfung des Konflikts.

Demonstrativ blieb Innenminister Seehofer dem Integrationsgipfel im Kanzleramt fern, traf sich zeitgleich mit Österreichs Kanzler Sebastian Kurz. Das Treffen und der Schulterschluss mit dem österreichischen Regierungschef und die Absage an Merkels Integrationsgipfel im Kanzleramt – eine gezielte Provokation des CSU-Chefs. Kurz unterstützt Seehofers harte Linie in der Flüchtlingspolitik, stellt sich eher hinter Seehofer als hinter Merkel. Bei einem Besuch in Berlin betont Kurz zwar, er werde sich in den deutschen Streit nicht einmischen. Zugleich schwärmt er von einer neuen Achse Wien-Berlin-Rom gegen offene Grenzen, die er gemeinsam mit Seehofer bilden will.