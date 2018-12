Berlin „Ein historischer Tag für Deutschland“ – nach etwa 30 Jahren Debatte gibt sich die Bundesrepublik laut Wirtschaftsminister Peter Altmaier ein modernes Einwanderungsrecht. Nach Akademikern sollen auch Arbeitnehmer ohne Uni-Abschluss aus Ländern außerhalb der EU leichter hier arbeiten können.

Gleich zwei Gesetze verabschiedete am Mittwoch das Bundeskabinett, um mithilfe von ausländischen Bewerbern den Fachkräftemangel zu bekämpfen. In der Unions-Bundestagsfraktion aber rührt sich weiter Widerstand gegen die geplante Öffnung.

Wichtig sei, die berufliche Bildung der Hochschulbildung gleichzustellen, betonte Bundesinnenminister Horst Seehofer. Im Fokus stehen Fachkräfte mit Deutschkenntnissen und einer Ausbildung in ihrem Heimatland. Weil die Abschlüsse international sehr unterschiedlich sind, soll die Anerkennung von Qualifikationen erleichtert werden.

Und es wird die Möglichkeit geschaffen, fehlende Kenntnisse und Fertigkeiten nachträglich in Deutschland zu erwerben. Häufig liefert eine Ausbildung in Asien, Afrika oder Osteuropa eine solide Grundlage, enthält aber nicht alle hier verlangten Inhalte.

Das zweite Gesetz regelt den Umgang mit abgelehnten Asylbewerbern, die hierzulande bereits arbeiten. Die Regierung will ihnen eine „Beschäftigungsduldung“ anbieten. Es geht um berufstätige Asylbewerber, die trotz Ablehnung ihres Antrages nicht in ihre Heimatländer abgeschoben werden können.

Sie sollen einen Aufenthaltsstatus von 30 Monaten erhalten. Dafür müssen sie sieben Kriterien erfüllen. Den Status erhält nur, wer mindestens ein Jahr geduldet ist, wer seinen Lebensunterhalt selbst bestreiten kann, wer 18 Monate lang mindestens 35 Stunde die Woche sozialversicherungspflichtig beschäftigt war und wer seine Identität zweifelsfrei nachweisen kann. „Das sind schon sehr strenge Voraussetzungen, aber notwendige“, sagte Seehofer. Die Regelungen gelten erst einmal bis Mitte 2022.

Sowohl die vielen hohen Hürden als auch die Befristung sollen die Bedenken in der Union gegen die Öffnung Deutschlands für Zuwanderer aus aller Welt entkräften. Noch vor drei Jahren wäre in seiner Partei ein Einwanderungsgesetz ein „Ding der Unmöglichkeit“ gewesen, sagte der CSU-Chef bei der Vorstellung der Pläne.

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus kündigte eine genaue Prüfung im Bundestag an. Gesprächsbedarf gebe es insbesondere beim Vorschlag für die längerfristige Duldung abgelehnter Asylbewerber. Hier fürchten vor allem konservative Abgeordnete den so genannten Schienenwechsel – dass also Asylverfahren missbraucht werden könnten, um sich hier erst einen Arbeitsplatz und dann einen dauerhaften Aufenthalt zu sichern.