Berlin Deutschland hat im vergangenen Jahr erstmals seit Beginn der Flüchtlingskrise 2015 mehr Asylbewerber in andere europäische Staaten geschickt, als von dort hierher überstellt wurden. Es habe 2018 insgesamt 9209 sogenannte Dublin-Überstellungen aus Deutschland in andere europäische Länder gegeben, sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Montag in Berlin. Ihrerseits habe die Bundesrepublik 7580 Menschen aus europäischen Ländern übernommen.

Nach den Dublin-Regeln ist jener EU-Staat für Asylanträge zuständig, auf dessen Boden Schutzsuchende zuerst die EU betreten haben.