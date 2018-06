Berlin Kehrtwende in der Flüchtlingspolitik: Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will Flüchtlinge, die bereits in einem anderem EU-Land registriert worden sind, wieder an der Grenze zurückweisen und sie nicht mehr einreisen lassen. Die Maßnahme soll zum „Masterplan Migration“ gehören, den der CSU-Chef in der kommenden Woche in Berlin vorstellen will. Davon wären Zehntausende Flüchtlinge pro Jahr betroffen. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt als auch die Vorsitzende des Bundestags-Innenausschusses, Andrea Lindholz (CSU), bestätigten und unterstützten die Pläne: „Deutschland hat das Recht, diejenigen Asylbewerber an den Grenzen zurückzuweisen, die schon in einem anderen EU-Land registriert worden sind. Mit diesen Zurückweisungen sollten wir beginnen, wenn auf EU-Ebene nicht endlich substanzielle Fortschritte erzielt werden!“, erklärte Lindholz im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion und forderte weitergehende in der Flüchtlingspolitik. Nach den Plänen des Bundesinnenministers sollen auch die Mitwirkungspflichten von Asylbewerbern im Zuge ihrer Verfahren ausgeweitet und bei Verstößen kein Asyl gewährt werden.

Unterdessen geht das Ringen um die Einsetzung eines Parlamentarischen Untersuchungsausschusses im Bundestag zur Bamf-Affäre weiter. In der SPD wächst die Bereitschaft für ein solches Gremium. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius forderte, alle Fehler müssten seriös analysiert werden. „Das kann nur ein Untersuchungsausschuss leisten“, erklärte er. Auch CSU-Landesgruppenchef Dobrindt wollte einen Bamf-Untersuchungsausschuss nicht mehr völlig ausschließen. Auch die Grünen lehnen ein solches Gremium nicht mehr kategorisch ab. Am Donnerstag werden erstmals die Anträge von FDP und AfD im Bundestag beraten.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird sich heute im Bundestag erstmals der Regierungsbefragung stellen und dabei auch Fragen zum Skandal um das Flüchtlingsbundesamt gestellt bekommen. In der kommenden Woche sollen Peter Altmaier und Ex-Innenminister Thomas de Maizière (beide CDU) Rede und Antwort in einer Sondersitzung des Bundestages stehen.