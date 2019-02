Berlin In der Großen Koalition droht neuer Ärger. Es geht um einen Gesetzentwurf von Horst Seehofer. Der Innenminister (CSU) will mit seinem „Geordnete Rückkehr-Gesetz“ Abschiebungen erleichtern, doch erntet sein Vorstoß heftigen Widerspruch. „Ich halte es für wesentlich wichtiger, bestehende Vorschriften konsequent umzusetzen, als ständig neue Gesetze zu ersinnen. Dafür muss der Bundesinnenminister sorgen, das erwarten wir von ihm“, sagte der SPD-Innenpolitiker Burkhard Lischka unserer Berliner Redaktion.

Ein zentraler Punkt von Seehofers Vorstoß: Die Abschiebehaft soll künftig leichter möglich sein. Seehofers Beamte streben an, Abschiebehäftlinge künftig „räumlich getrennt von Strafgefangenen“ auch in normalen Justizvollzugsanstalten unterzubringen. Bislang untersagt das ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs. Seehofers Entwurf sieht nun eine Ausnahmegenehmigung für drei Jahre vor. „Das Trennungsgebot zwischen Strafgefangenen und Abzuschiebenden muss unbedingt eingehalten werden“, fordert der FDP-Innenpolitiker Konstantin Kuhle im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion.

Die Zahlen zur Debatte: Rund 26 000 Flüchtlinge sind im vergangenen Jahr nach den Zahlen aus Seehofers Ministerium abgeschoben worden. Dem stehen 31 000 gescheiterte Abschiebungen gegenüber. Manche Flüchtlinge sind krank, bei anderen fehlen gültige Papiere, andere tauchen einfach ab. Seehofers Plan sieht vor, Flüchtlinge leichter in Abschiebehaft zu nehmen. „Statt die Voraussetzungen der Abschiebehaft zu lockern, sollte Horst Seehofer mit den Ländern verhandeln, wie die Zahl der Abschiebehaftplätze gesteigert werden kann“, fordert der FDP-Politiker Kuhle.

Kritik richtet sich auch gegen einen weiteren Passus der Gesetzesinitiative. Wer Flüchtlinge künftig gezielt vor einer Abschiebung warnt, macht sich strafbar. „Unhaltbar“, findet das Günter Burkhardt, Geschäftsführer von Pro-Asyl, im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion, „damit werden viele Flüchtlingshelfer in Deutschland nicht nur eingeschüchtert, sondern auch kriminalisiert. Die Große Koalition skandalisiert hier das zivilgesellschaftliche Engagement Tausender Helfer.“

Seehofer selbst spricht von einer Regelung zwischen „Humanität und Ordnung“. Von den 236 000 ausreisepflichtigen Flüchtlingen, die Ende 2018 in Deutschland lebten, haben rund 180 000 Menschen den Rechtsstatus geduldet. Das bedeutet, sie können nicht abgeschoben werden, weil in ihrer Heimat, wie etwa in Syrien, Bürgerkrieg herrscht, die Flüchtlinge krank sind oder sie selbst beziehungsweise ihre Kinder eine Ausbildung machen. Das sei nur eine Minderheit, glauben sie in Seehofers Haus. Nach den Zahlen des Innenministeriums fehlen bei 40 Prozent der Geduldeten die für die Abschiebung nötigen Ausweispapiere aus dem Herkunftsland, bei weiteren 40 Prozent stehen „sonstige Gründe“ einer Rückführung im Weg. Seehofers Beamte greifen deshalb zu einem juristischen Kniff: Künftig soll unterhalb der Duldung ein neuer Rechtstitel eingeführt werden: Ausreiseanforderung. Sprich: Geduldete zweiter Klasse, sie dürften künftig keine Arbeit aufnehmen, wenn sie in Deutschland sind. Vor einem „Zustand dauerhafter Perspektivlosigkeit“ warnt Pro-Asyl-Geschäftsführer Günter Burkhardt.