Migration: Stimmung entspannter

Berlin Das Klima entspannt sich wieder: Die Mehrheit der Bevölkerung steht der Integration von Zuwanderern positiv oder zumindest neu­tral gegenüber. Das ist die zentrale Botschaft der Bielefelder Konfliktforscher An­dreas Zick und Madlen Preuß, die am Donnerstag in Berlin ihre jüngste Studie vorstellten. Nach den Zuwanderungsjahren 2015 und 2016 hat demnach in der Bevölkerung eine positive Haltung zu Vielfalt und gesellschaftlichem Wandel wieder zugenommen. Nur ein kleiner Teil der Deutschen wolle unter sich bleiben, so die Autoren der Studie „Zugehörigkeit und Gleichwertigkeit – ZuGleich 2018“. Eine stärkere Willkommenskultur wünschen sich 37 Prozent der Befragten – das sind knapp zehn Prozent mehr als 2016 auf dem Höhepunkt des Flüchtlingsandrangs. Neutral äußerten sich 32 Prozent. 31 Prozent lehnten eine stärkere Willkommenskultur ab – knapp fünf Prozent weniger als 2016.