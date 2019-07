Berlin Das feierliche Gelöbnis von 400 Bundeswehrrekruten zum 75. Jahrestag des gescheiterten Attentats auf Adolf Hitler ist Annegret Kramp-Karrenbauers (CDU) erster großer Auftritt als Verteidigungsministerin. Parallel dazu gibt sie in einem langen Interview mit der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ (FAS) Einblick in ihre Vorstellungen, was die Bundeswehr angeht, und in ihr Amtsverständnis.

Zweiflern, die vielleicht denken, das alles solle für sie nur ein Karrieresprungbrett auf dem Weg in ein höheres Amt sein, widerspricht die CDU-Chefin deutlich: „Ich würde nie in ein Amt hineingehen aus dem Kalkül heraus, das kann mir nützlich sein oder nicht“, sagt sie der Zeitung. Die Frage, wer dann auf die Idee kam, dass sie den Posten übernehmen könnte – sie selbst oder Kanzlerin Merkel – beantwortet die CDU-Vorsitzende nicht. Nur soviel: „Seit es sich abzeichnete, dass Ursula von der Leyen nach Brüssel gehen könnte, waren wir in permanentem Austausch.“

In ihrer Rede an die Soldaten beim Gelöbnis sagt die neue Oberbefehlshaberin: Der Dienst der Soldaten verlange Respekt, Wertschätzung und Unterstützung, „und zwar von mir zuallererst“. Sie wisse, Deutschland könne sich auf die Soldaten verlassen. „Und ich sage Ihnen: Sie können sich auf mich verlassen!“

Ihre Vorgängerin Ursula von der Leyen (CDU) hatte es sich mit vielen in der Bundeswehr verscherzt, als sie der Truppe ein „Haltungsproblem“ bescheinigte. Hintergrund waren mehrere Fälle von Rechtsextremismus. Kramp-Karrenbauer grenzt sich in dem Interview klar von ihr ab: „Es gibt keinen Generalverdacht gegen unsere Soldaten.“ Diese setzten im Dienst ihr Leben aufs Spiel.

Schließlich packt Kramp-Karrenbauer noch ein Thema an, das nicht gerade zu den Gewinnerthemen in Deutschland zählt: die Erhöhung der Verteidigungsausgaben. Die Bundesrepublik habe dem Nato-Ziel, die Ausgaben bis 2024 in Richtung zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu erhöhen, eine „klare Zusage gegeben“, sagte sie. Es sei klar, dass man den Weg dorthin auch wirklich gehen müsse.

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil lässt umgehend wissen, eine Aufrüstung nach den Wünschen von US-Präsident Trump werde es nicht geben. Das sei mit der SPD nicht zu machen, sagt er den Zeitungen der Funke Mediengruppe.