Berlin Nach drei Jahren Rückgang haben die von der Bundesregierung genehmigten Rüstungsexporte 2019 einen neuen Rekordwert erreicht. Der bisherige Höchststand aus dem Jahr 2015 wurde mit 7,95 Milliarden Euro bereits bis zum 15. Dezember knapp übertroffen. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das schon vor Jahresende eine Steigerung um 65 Prozent. Diese Zahlen gehen aus Antworten des Wirtschaftsministeriums auf Anfragen der Bundestagsabgeordneten Sevim Dagdelen (Linke) und Omid Nouripour (Grüne) hervor.

Nach dem Rekordjahr 2015 mit Exportgenehmigungen im Wert von 7,86 Milliarden Euro hatte es einen kontinuierlichen Abwärtstrend gegeben. Seit Anfang 2019 zeigte die Kurve aber wieder steil nach oben. Bereits zur Jahreshälfte übertrafen die Ausfuhrerlaubnisse mit 5,3 Milliarden Euro die des gesamten Vorjahres.

PDF-Grafik: Deutschland als Rüstungsexporteur

Hier die wichtigsten Einzelheiten aus der Exportstatistik bis zum 15. Dezember:

• Die mit Abstand umfangreichsten Lieferungen wurden mit 1,77 Milliarden Euro für den EU- und Nato-Partner Ungarn genehmigt. Fast ein Viertel aller Exportgenehmigungen gingen in das Land. Die rechtsnationale Regierung von Viktor Orban rüstet derzeit massiv auf.

• Auf den Plätzen 4, 5, 6 und 7 stehen die USA (651 Millionen Euro), Großbritannien (474 Millionen Euro), Südkorea (371 Millionen Euro) und Australien (303 Millionen Euro).

• Der Anteil der besonders umstrittenen Exporte in sogenannte Drittländer, die weder der EU noch der Nato angehören oder mit diesen gleichbehandelt werden (wie Australien), ging im Vergleich zum Vorjahr zwar von 52,9 auf 44,2 Prozent zurück. Die absolute Zahl stieg allerdings um fast eine Milliarde Euro an. Unter den Top Ten befinden sich fünf solcher Drittländer.

• Mit Ägypten auf Platz 3 (802 Millionen Euro) und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) auf Platz 8 (257 Millionen Euro) sind zwei Gründungsmitglieder der von Saudi-Arabien geführten Kriegsallianz im Jemen dabei. Union und SPD hatten sich in ihrem Koalitionsvertrag vorgenommen, Exporten an die „unmittelbar“ an dem Krieg beteiligten Staaten einen Riegel vorzuschieben. Es wurden aber Ausnahmen zugelassen.

• Unter den Top Ten befinden sich neben Ägypten und den VAE mit Algerien auf Platz 2 (843 Millionen Euro), Katar auf Platz 9 (236 Millionen Euro) und Indonesien auf Platz 10 (201 Millionen Euro) weitere Staaten, die wegen ihrer Menschenrechtslage in der Kritik stehen.

Wirtschaftsstaatssekretär Ulrich Nußbaum weist darauf hin, „dass die Summe der Genehmigungswerte eines Berichtszeitraums allein kein tauglicher Gradmesser für eine bestimmte Rüstungsexportpolitik ist“. Die Art der exportierten Güter und der Verwendungszweck müssten berücksichtigt werden. Die Spanne reicht tatsächlich vom Minenräumgerät und Sanitätsfahrzeug bis zum Kampfpanzer und Kriegsschiff. Über einzelne Geschäfte gibt die Bundesregierung aber keine Auskunft, um Rückschlüsse auf die Kaufpreise zu verhindern.