Berlin Irgendwie läuft es bei der Beschaffung von Panzern und Kampfflugzeugen ein wenig wie mit prestigeträchtigen Bauvorhaben in Deutschland. Projekte verzögern sich um Jahre, Kosten explodieren – und am Ende bekommt der Auftraggeber weit weniger, als er ursprünglich wollte. Dabei wollte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) alles anders machen. Nun stellte das Ministerium den ersten Rüstungsbericht ihrer zweiten Amtszeit ins Netz. Die Bilanz: In die Rüstung fließt so viel Geld wie seit Jahren nicht mehr – aber weiter verzögern und verteuern sich große Projekte. Der Eurofighter wird unter anderem 6,7 Milliarden Euro teurer als ursprünglich zugesagt, zudem kommt er mehr als zwölf Jahre später. Das Transportflugzeug A400M wird 1,5 Milliarden Euro teurer und mehr als elf Jahre zu spät geliefert. Ein Ordnungsversuch der Probleme großer Rüstungsprojekte:

• Die Bürokratie

In Koblenz sitzen die Einkäufer der Truppe – im BAAINBw (Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr). Die Behörde steht seit Jahren in der Kritik. Der Apparat sei schwerfällig, die Beschaffung zu bürokratisch.

• Die Verhandlungen

Von der Leyen will die Bundeswehr stärker absichern gegen Vertragsrisiken, bessere Verträge aushandeln, auf Garantien und Gewährleistungen pochen. Doch je härter das Ministerium verhandelt, desto länger lassen die Verträge auch auf sich warten.

• Die Komplexität

Die Entwicklung von Waffensystemen ist Neuland. Panzer, Flugzeuge, Drohnen können nur von wenigen Firmen überhaupt gebaut werden – oft ist die Bundeswehr abhängig von den Monopolisten. Das gilt auch für die Versorgung mit Ersatzteilen.

• Die Parteien

In den Verfahren mischen viele Parteien mit unterschiedlichen Interessen mit. Die Militärs haben äußerst hohe Anforderungen an die Geräte. Es geht aber auch um Industriepolitik und Arbeitsplätze. Noch komplizierter werden Rüstungsprojekte, wenn mehrere Länder beteiligt sind.

• Die BLOCKADEN

Auch wenn die Bundeswehr am Ende häufig recht bekommt – unterlegene Bieter verzögern mit Rügen und Beschwerden immer wieder Mammutprojekte.

• Die ZEITSPANNEN

Die Planer müssen sich bei Projektbeginn für eine Kriegstechnologie entscheiden, die ihnen erst zehn oder 20 Jahre später zur Verfügung steht. Im Prozess kommt es dann immer wieder zu Anpassungen und Nachbesserungen.