Berlin Die Antwort folgt prompt. „Die USA verfolgen gegenüber Iran eine Strategie des maximalen Drucks. Deshalb ist es auch nicht sinnvoll sich an dieser Strategie zu beteiligen“, bekräftigte Außenminister Heiko Maas (SPD) am Donnerstag erneut. Zuvor hatte US-Botschafter Richard Grenell an die Große Koalition die rhetorische Frage gestellt: „Steht ihr noch an der Seite des Westens?“ Grenell ist nie um ein offenes Wort verlegen. Nach der ablehnenden Haltung aus Berlin zu einer deutschen Beteiligung an einer US-geführten Mission in der Schifffahrtsstraße von Hormus übte der Botschafter heftige Kritik an der Bundesregierung. „Wir sollten die Bedrohung gegenüber unseren gemeinsamen Interessen nicht unterschätzen“, so Grenell.

Heiko Maas kontert kühl. Für seine Ablehnung kommt Unterstützung auch aus den Reihen der Union. Ebenfalls zeigen Grüne und FDP Verständnis. Maas will das Atomabkommen mit dem Iran retten, das US-Präsident Donald Trump einseitig gekündigt und der Iran daraufhin demonstrativ gebrochen hat.

Maas fürchtet hineingezogen zu werden in den schwelenden Konflikt zwischen Washington und Teheran. Deshalb setzt er auf eine eigenständige EU-Mission. Doch hat Maas ein Problem. Unter dem neuen britischen Regierungschef Boris Johnson steht Großbritannien für ein gemeinsames europäisches Vorgehen nicht zur Verfügung. Die EU-Mission „wird so in dem Umfang nicht stattfinden“, muss Maas einräumen. Die Alternativstrategie funktioniert also nicht.

Die Große Koalition sucht den Ausweg aus einem Dilemma. Die Gründe gegen einen deutschen Einsatz unter US-Kommando am Persischen Golf sind verständlich. Doch hat die deutsche Außenpolitik wieder mal ein Erklärungsproblem.