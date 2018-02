Berlin Jetzt beginnt die Zitterpartie. Spätestens seit diesem Dienstag hat jedes der 463 723 stimmberechtigten SPD-Mitglieder Post aus dem Willy-Brandt-Haus im Briefkasten, die bis zum 2. März zurückgeschickt werden muss: „Soll die Sozialdemokratische Partei Deutschlands den mit der Christlich-Demokratischen Union und der Christlich-Sozialen Union ausgehandelten Koalitionsvertrag vom 28. Februar unterschreiben – Ja oder Nein?“ lautet die Frage. Am 4. März wird das Ergebnis verkündet. Dem Schreiben liegt ein dreiseitiges Papier der SPD-Führung bei, in dem sie für die Zustimmung zur Groko wirbt.

Siegt dennoch das Nein-Lager, kommt es vermutlich zu Neuwahlen – ein halbes Jahr nach der Bundestagswahl. Ein politisches Beben wäre wohl die Folge.

Kann es schiefgehen? „Jeder weiß, was auf dem Spiel steht“, sagt SPD-Vorstandsmitglied Niels Annen im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion. „Ich registriere eine klare Tendenz für ein Ja und bin sehr optimistisch“, sieht der frühere Juso-Chef die Weichen richtig gestellt. „Die Grundrente, Investitionen in Bildung, Rückkehr von Teilzeit in Vollzeit – alles Erfolge, mit denen wir überzeugen können, wir müssen nur auch darüber reden!“ Aber wenn die SPD wieder über Personal streite, „dann wenden sich die Mitglieder ab“, warnt Annen. Mit einem Ergebnis von 65 zu 35 Prozent rechnet ein Präsidiumsmitglied. „Wir hoffen, dass sich an der Basis die Vernunft durchsetzt.“

Zwölf Tage haben Fraktionschefin Andrea Nahles, der kommissarische Parteichef Olaf Scholz und Co. noch Zeit, die Mitglieder von der sozialdemokratischen Handschrift des Koalitionsvertrages zu überzeugen. Dutzende Regionalkonferenzen stehen auf dem Programm. Doch auch das „No Groko“-Lager macht weiter mächtig mobil. Eine „Nein“-Initiative aus Nordrhein-Westfalen verzeichnet kräftigen Zuwachs.