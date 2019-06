Berlin Weiter, immer weiter. Andrea Nahles ist weg, die SPD sucht neues Führungspersonal, aber die Große Koalition versucht den Eindruck zu vermitteln, sie schreite unvermindert voran. Das sind die Fakten und Hintergründe zu möglichen Bruchstellen der Großen Koalition:

Grundrente

Arbeitsminister Hubertus Heil hat noch kurz vor den Wahlen im Mai ein Gesetzentwurf vorgestellt. Wer 35 Jahre in die Sozialkassen eingezahlt hat, soll eine Grundrente erhalten, Zeiten für Pflege und Kindererziehung werden anerkannt. Mit Kosten von 3,8 Milliarden Euro pro Jahr rechnet Heil. Die Union rügt, nicht solide finanziert, auch weil Milliarden aus einer Steuer auf Börsengeschäfte verplant sind, die in der EU nicht mal besiegelt ist. Entscheidender Streitpunkt ist aber die Bedürftigkeitsprüfung. Die SPD lehnt sie ab, die Union fordert, dass andere Einkünfte, etwa aus Mieten, geprüft werden. Das Konfliktpotenzial ist hoch. Koalitionsbruch unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen.

Solidaritätszuschlag

Für 90 Prozent der Beschäftigten soll er fallen. So steht es im Koalitionsvertrag. Die Union pochte lange auf eine komplette Abschaffung des Soli auch für Besserverdiener, auch mit Blick auf verfassungsrechtliche Bedenken. Unions-Fraktionschef Brinkhaus hat ein Einlenken angedeutet, volle Abschaffung erst nach 2021. Nur die SPD nicht unnötig provozieren. Der Streit über den Soli ist symbolträchtig, aber entschärfbar. Die CSU macht schon mal Druck: „Bundesfinanzminister Scholz muss jetzt einen Gesetzentwurf vorlegen“, sagt CSU-Generalsekretär Markus Blume im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion.

Klimaschutz

Ebenfalls heikel. Zum einen, weil die Grünen mit dem Thema punkten. Zum anderen, weil sich parteipolitische Konfliktlinien bilden. Umweltministerin Schulze (SPD) steht gegen Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat ein Klimakabinett eingerichtet. Schulze ist vorgeprescht und hat einen Entwurf für ein Klimaschutzgesetz an die Ressorts verschickt. Das birgt Konfliktgefahr.

Schon der Zeitplan für eine CO2-Steuer ist umstritten. Umweltministerin Schulze befürwortet sie und will eine Einigung noch im Juni. Merkel will das Thema erst im Juli behandeln. Die CDU hat die C02-Steuer auf ihrer Klausur am Wochenende ohnehin negativ beschieden. „Belastungen wie eine C02-Steuer sind der falsche Weg“, sagt auch CSU-Generalsekretär Blume. Das Konfliktpotenzial beim Klima ist hoch, der Einigungsdruck aber auch, wie der Erfolg der Grünen zeigt. Im September soll ein Gesamtpaket zum Klima stehen. „Das ewige Abwarten geht nicht mehr“, mahnt Umweltministerin Schulze.

Haushalt

Auffallend still ist es rund um den Etat. Dabei sorgen weniger stark steigende Steuereinnahmen, neue Ausgaben wie die Grundrente oder die gegenüber der Nato gemachten Zusagen für höhere Verteidigungsausgaben für reichlich Konfliktstoff. Die SPD bemüht sich neuerdings wieder stärker um das Attribut „Friedenspartei“. Weitere Konflikte nicht ausgeschlossen. Einige in der Union fordern ein Senken der Unternehmenssteuern. Scholz blockt. Wird noch spannend.

Grundsteuer

Noch eine Baustelle für Finanzminister Scholz. Das Verfassungsgericht mahnt eine Einigung ibs zum Jahresende an. Aber noch steht eine Einigung aus. Die CSU beharrt auf einer Öffnungsklausel für die Länder. Machbar, aber schwierig.