Berlin /München Es erinnert an die Worte eines ihrer Amtsvorgänger, Peter Struck. Deutschlands Sicherheit werde am Hindukusch verteidigt, hatte der SPD-Politiker einst einen Kurswechsel deutscher Sicherheits- und Verteidigungspolitik eingeleitet und den Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan begründet.

„Die Sicherheit in der Sahelzone ist Teil unserer Sicherheit“, sagt jetzt Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer und fordert ein stärkeres Engagement der Bundeswehr bei internationalen Konflikten. Deutschland dürfe „nicht nur einfach am Rande stehen und zuschauen“, plädiert die CDU-Chefin.

Geht es nach der Inhaberin der Befehls- und Kommandogewalt, muss sich die Truppe künftig auf mehr Auslandseinsätze einstellen. Deutschland sollte sich darauf einstellen, dass es wie jedes andere Land auf der Welt „eigene strategische Interessen“ habe, erklärt AKK. Mit einem Nationalen Sicherheitsrat und schnelleren Bundestagsbeschlüssen will sie Deutschland auf größere militärische Aufgaben vorbereiten, erklärt die Verteidigungsministerin in einer Grundsatzrede vor dem Führungsnachwuchs der Bundeswehr am Donnerstag in München. Sie höre aus allen Richtungen, dass Deutschland eine Rolle als „Gestaltungsmacht“ annehmen müsse, sagt sie im bis auf den letzten Platz gefüllten Hörsaal in der Universität der Bundeswehr. Dafür müsse innenpolitisch gestritten werden.

Dass die Bundeswehr eine Parlamentsarmee sei, gebe den Einsätzen eine besondere demokratische Legitimation. Allerdings müsse die Meinungsbildung beschleunigt werden, forderte die Ministerin. Sie ließ den genauen Weg dazu offen.

Mit einem Nationalen Sicherheitsrat könne die Reaktion auf Krisen schneller und effektiver werden, sagte Kramp-Karrenbauer. Die Institution solle Instrumente von Diplomatie, Militär, Wirtschaft und Handel, Innerer Sicherheit und Entwicklungszusammenarbeit koordinieren.

Damit das gelinge und die Soldaten die nötige Ausrüstung erhielten, dürften höhere Verteidigungsausgaben nicht nur angekündigt werden, sondern müssten auch erreicht werden, betont AKK. Bis 2031 sollten die Verteidigungsausgaben auf zwei Prozent der Wirtschaftsleistung erhöht werden, um das Nato-Ziel zu erreichen.

Nicht nur aus den Reihen der Opposition, auch vom Koalitionspartner SPD gibt es Widerstand dagegen. In der Halbzeitbilanz der Großen Koalition fehlt ein klares Bekenntnis dazu. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) soll dies verhindert haben, heißt es aus Koalitionskreisen. Dort heißt es lediglich, die Bundesregierung strebe „im Rahmen ihrer haushalterischen Möglichkeiten“ das 1,5-Prozent Ziel bis 2024 an.