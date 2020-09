Neue Kritik an Karliczek

Berlin /Münster Der Bundesrechnungshof hat Fehler in dem umstrittenen Verfahren zur Standortvergabe einer geplanten Batterieforschungsfabrik aufgelistet. „In weiten Teilen war das Verfahren nicht ausreichend transparent“, heißt es in seinem Bericht. Das Ministerium hatte 2019 entschieden, dass die mit rund 500 Millionen Euro geförderte Fabrik in Münster entstehen soll. Ministerin Anja Karliczek (CDU) kommt aus dem nahen Ibbenbüren.