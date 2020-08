Nach Massenprotest In Berlin: Politik fordert härtere Strafen bei Corona-Verstößen

Friesoythe

Verzweifelte Suche In Friesoythe Mutter und krebskranker Sohn finden keine Wohnung

Die Zeit läuft ihnen davon: Weil ihr Sohn Nick einen Gehirntumor hat, will seine Mutter Manuela van Häfen mit ihm in die Nähe der Familie in Friesoythe ziehen. Sie bekommt aber keine finanzierbare, barrierearme Wohnung.