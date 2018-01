Berlin Jedes Attribut wollte sich Sebastian Kurz dann doch nicht von den deutschen Journalisten zuschreiben lassen. Gefragt, ob er einen neuen Politikertypus verkörpere, jung, dynamisch, forsch, entgegnet der 31-Jährige: „Jung stimmt sicher. Forsch wage ich zu bezweifeln.“ Dabei muss Österreichs Kanzler mit ganz anderen Titeln kämpfen. In Wien nennen sie ihn „Wunderwuzzi“ – also einen Tausendsassa oder Alleskönner. Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn verglich ihn jüngst mit US-Präsident Donald Trump. In Deutschland tauften ihn Zeitungen den „Anti-Merkel“.

Der neue Regierungschef in Wien hat sich vier Wochen Zeit gelassen mit seinem Antrittsbesuch bei Angela Merkel. Erst war Kurz in Brüssel, dann in Paris. Am Mittwoch also Berlin. Um 13.52 Uhr stellen sie sich nach einem Mittagessen der Presse – mehr als eine halbe Stunde später als geplant. Es gab wohl viel zu bereden.

Nur wenige Länder sind sich so ähnlich wie Deutschland und Österreich. Aber der Kontrast zwischen Merkel und Kurz ist gewaltig. Sie dienstälteste Regierungschefin der EU, er der jüngste Regierungschef Europas. Sie angezählte Kanzlerin, der es seit Monaten nicht gelingt, eine Regierung zu bilden. Er ein politisches Ausnahmephänomen, der die konservative ÖVP zu alter Stärke führte und nun mit der rechten FPÖ koaliert. Ob so ein junger, forscher Typ in Deutschland fehle? Kurz sei jung, das lasse sich nicht bestreiten, sagt Merkel. Aber in der Politik komme es auf die Mischung an. „Mir sind die Jüngeren genauso lieb wie die Älteren“, sagt sie.

Streit um die Flüchtlingspolitik ließ das Verhältnis von Wien und Berlin merklich abkühlen. Bereits als Außenminister hatte Kurz immer wieder Merkels „Willkommenspolitik“ kritisiert. Er ist mit markigen Anti-Migranten-Sprüchen Kanzler geworden. Die Flüchtlingspolitik von Merkel wiederum gilt vielen als Ursache für deren Schlappe bei der Bundestagswahl. Auch in Fragen der EU sind beide nicht auf einer Linie. So will Kurz Macht und Geld für Brüssel beschränken. Unter Nachbarn und Freunden, sagt Kurz, müsse es erlaubt sein, unterschiedliche Positionen zu haben.

Obwohl Kanzlerin und Kanzler am Mittwoch tapfer Gemeinsamkeiten betonen, kommt es dann auch zum Schlagabtausch auf offener Bühne, etwa beim Thema EU-Flüchtlingsquoten. Die Diskussion über Quoten nehme zu viel Raum ein, sagt der Kanzler. Wenn die EU-Außengrenzen nicht funktionierten, könne es nicht sein, dass Länder sich nicht an der europäischen Solidarität beteiligten, entgegnet die Kanzlerin.

Bei der vorherigen Koalition von ÖVP und FPÖ im Jahr 2000 hagelte es noch internationale Proteste wegen der Beteiligung der Rechtspopulisten. Nun ist es ruhiger geworden. Europa hat sich verändert. Vieles, für das er früher noch kritisiert worden sei, sagt Kurz, sei nun mehrheitsfähige Position in vielen Ländern. „Wir werden die neue österreichische Regierung an ihren Taten messen“, kündigt Merkel an. In der Europapolitik sei sie zuversichtlich, dass man eng zusammenarbeiten werde. „Und alles andere beobachten wir in der Tat – und, auch ich persönlich, sicherlich etwas stärker, als man es sonst getan hätte. Aber was zählt sind die Taten.“ Herzlichkeit klingt anders.