Nachricht gelöscht – Gauland empört

Berlin AfD-Chef Alexander Gauland sieht nach dem gelöschten Tweet seiner Parteikollegin Beatrix von Storch die Meinungsfreiheit in Gefahr. „Das Zensurgesetz von Heiko Maas zeigt schon am ersten Tag des neuen Jahres seine freiheitsbeschneidende Wirkung. Diese Stasi-Methoden erinnern mich an die DDR“, empörte sich Gauland.

Von Storch hatte sich auf Twitter darüber aufgeregt, dass die Kölner Polizei ihre Grüße und Informationen zum Silvesterabend nicht nur in deutscher, französischer und englischer, sondern auch in arabischer Sprache veröffentlicht hatte. Die Vize-Fraktionschefin stellte die Frage, ob es der Polizei wohl darum gehe, muslimische „Männerhorden“ zu besänftigen. Twitter löschte den Eintrag und sperrte ihren Account mit Verweis auf einen „Verstoß gegen Regeln über Hass-Inhalte“ für zwölf Stunden.

Wegen ihres Tweets ist Beatrix von Storch zigfach wegen möglicher Volksverhetzung angezeigt worden – die Kölner Staatsanwaltschaft schätzt die Strafanzeigen auf mehrere Hundert.