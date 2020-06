Nachtragshaushalt: Beispielloser Schulden-Wumms

Berlin Erst kündigte Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) einen beispiellosen „Wumms“ an, um die deutsche Wirtschaft aus der tiefen Corona-Rezession zurück auf Wachstumskurs zu bringen. Am Mittwoch dann lieferte das Bundeskabinett die dafür nötige Munition mit seinem zweiten Nachtragshaushalt über 24,8 Milliarden Euro für zusätzliche Ausgaben. Im Vergleich zum ersten Nachtragshaushalt im März steigt die Nettokreditaufnahme nochmals um 62,5 Milliarden Euro. Damit soll das von der Koalition gerade beschlossene Konjunkturprogramm im Rekordumfang von über 100 Milliarden Euro finanziert werden.

Die Bundesregierung nimmt damit nach sechs Jahren der „Schwarzen Null“ (Ausgaben nicht höher als Einnahmen) die beispiellose Summe von insgesamt 218,5 Milliarden Euro an neuen Schulden in 2020 auf. „Das ist eine Menge Geld“, sagte Scholz. Dennoch hätte der Bund die Kraft, noch einmal nachzulegen – wenn es nötig werden sollte – was er nicht glaubt. Bundestag und Bundesrat sollen dem Nachtragshaushalt noch Ende Juni zustimmen. Die Umsetzung des Konjunkturpakets beginnt in Kürze. Bereits ab 1. Juli gilt die befristete Absenkung der Mehrwertsteuer im Entlastungsvolumen von 20 Milliarden Euro. Fakten zur Finanzierung des Vorhabens:

• Mehr Schulden als erwartet: Die Corona-Krise stürzt den Staatshaushalt tief in die roten Zahlen. Ursprünglich sollte der Bund dieses Jahr 362 Milliarden Euro ausgeben. Die Corona-Krise katapultierte diese Summe dramatisch auf 509,3 Milliarden Euro in die Höhe. Zudem fehlen wegen des Einbruchs der Wirtschaft um 6,3 Prozent, so die Regierungsprognose für dieses Jahr, 60 Milliarden Euro an Steuereinnahmen. Ein erster Nachtragsetat von 156 Milliarden Euro diente der Finanzierung von Hilfen zur Abfederung der Krise. Das neue, zweite Korrektur-Budget soll das Anlaufen der Wirtschaft beschleunigen. Es fällt jedoch mit 62,5 Milliarden Euro höher als erwartet aus. Schließlich hatte Scholz zunächst einen akuten Finanzbedarf von etwa 30 Milliarden Euro signalisiert.

Dass es deutlich mehr wurde, liegt zum einen daran, dass die Regierung Zahlungen einrechnete, die erst ab nächstem Jahr abfließen. Dazu zählen die Kosten der verabredeten Senkung der Erneuerbare-Energien-Umlage. Auch Hilfen an die Sozialversicherungen und die negativen Auswirkungen der Steuerschätzung vom Mai schlagen sich nieder. Überdies verzichtet der Bund kurzfristig auf eine Entnahme von elf Milliarden Euro aus der Asylrücklage. Mit gut 48 Milliarden Euro bildet diese damit ein weiches Polster.

• Die Aussichten: Angesichts der vielen Unbekannten zum weiteren Verlauf der Corona-Pandemie ist eine Rückkehr zur „Schwarzen Null“ vorerst nicht zu erwarten. Im Ministerium von Scholz rechnet man auch für den Haushalt 2021, dessen Entwurf im Herbst vorgelegt werden soll, mit neuen Krediten. Ob das oberhalb der Grenzen der Schuldenbremse liegen wird und daher zum dritten Mal die Ausnahme für Notfälle geltend gemacht werden muss, ist offen. Deutschland wird auf alle Fälle in diesem Jahr ein Etatdefizit von etwa 7,25 Prozent der Jahres-Wirtschaftsleistung und eine Schuldenquote von gut 77 Prozent aufweisen – drastisch mehr als es die europäischen Stabilitätsregeln für normale Zeiten zugelassen. Allerdings muss die übermäßige Kreditaufnahme mit einem Tilgungsplan verbunden sein, der eine Rückzahlung über die nächsten 20 Jahre vorsieht – beginnend mit 2023. Scholz ist zuversichtlich, den Schuldenstand wieder abbauen zu können.

• Heftige Kritik: Für ihre Schuldenpolitik handelte sich die Regierung massive Kritik ein. Der Präsident des Bundes der Steuerzahler, Reiner Holznagel, zeigte sich „entsetzt“ und warf Scholz vor, mehr Schulden als nötig zu machen. Offenbar wolle sich die Große Koalition mit Blick auf die Bundestagswahl 2021 ein Finanzpolster verschaffen. Einen ähnlichen Verdacht äußerte der Vize-Chef der FDP-Bundestagsfraktion, Christian Dürr, und sein Fraktionskollege Otto Fricke. Sie kritisierten, dass die Regierung statt der Mehrwertsteuersenkung die Einkommensteuer hätte mindern und den Soli vollständig abschaffen sollen. Die Grünen sprachen von Krisenmanagement, aber keiner echten nachhaltigen Krisenvorsorge.