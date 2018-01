Berlin Erst die Inhalte, dann das Personal – so soll es auch bei den Verhandlungen über eine Große Koalition sein, sollten sie denn kommen. Doch allen Mahnungen zum Trotz – die Spekulationen über das künftige Personal einer schwarz-roten Bundesregierung sind bereits in vollem Gange.

Folgt die SPD ihrem Vorsitzenden Martin Schulz und macht den Weg für Schwarz/Rot frei, gilt er für ein Regierungsamt als gesetzt. Schulz’ Traumjob wäre wohl der des Außenministers, den allerdings sein Parteifreund Sigmar Gabriel noch ausübt. Und nicht wenige in der SPD-Spitze sind der Ansicht, dass er seine Sache gut macht und das Amt weiter ausüben sollte. Alternativ wird Gabriel als Finanzminister gehandelt. Interesse an dem wichtigen Ressort soll auch Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) haben. Dass die Union den Genossen allerdings Außen- und Finanzressort überlassen wird, ist eher unwahrscheinlich. Ihr bliebe in diesem Fall das Wirtschaftsministerium.

Bei der SPD würden Familienministerin Katarina Barley und Justizminister Heiko Maas ebenso gerne weitermachen wie Umweltministerin Barbara Hendricks. Die SPD dürfte zudem nach dem Bildungsministerium greifen. Hier wird der frühere Generalsekretär Hubertus Heil gehandelt.

CSU-Chef Horst Seehofer gilt als heißer Kandidat für das Arbeits- und Sozialministerium. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte ihm bereits während der Jamaika-Verhandlungen einen Ministerposten angeboten. Die CSU wollte zuletzt an ihren drei Ministerposten festhalten. Mit Seehofer könnten CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer ins Verkehrsressort und Agrarstaatssekretärin Dorothee Bär in ein neues Digitalressort ins Kabinett wechseln. Problem: Entwicklungsminister Gerd Müller und Landwirtschaftsminister Christian Schmidt würden beide gerne im Amt bleiben.

Greift die CSU nicht nach dem Innenministerium, könnte CDU-Mann Thomas de Maizière weitermachen. In der Truppe gilt Ursula von der Leyen nicht als Wunschkandidatin. Doch dürfte Merkel an ihr als Verteidigungsministerin festhalten. Die Kanzlerin würde gerne mehr Frauen ins Kabinett holen. CDU-Vizechefin Julia Klöckner (Landwirtschaft oder Familie) stünde bereit, möglicherweise auch die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer, die als eine mögliche Nachfolgekandidatin für Merkel in der CDU gehandelt wird.

Kanzleramtsminister und Merkel-Vertrauter Peter Altmaier (CDU) würde gern ein eigenes Ministerium übernehmen, ist derzeit auch geschäftsführender Bundesfinanzminister und könnte dort möglicherweise auch bleiben. Die Junge Union hatte nach dem schlechten Ergebnis bei der Wahl eine personelle Erneuerung gefordert. Und Merkel hatte signalisiert, auf neue Köpfe setzen zu wollen.

Ganz oben auf der Liste der möglichen Kandidaten steht ihr parteiinterner Rivale, Finanzstaatssekretär Jens Spahn, der Wirtschaft oder Gesundheit übernehmen könnte. Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe würde seinen Posten allerdings nur ungern räumen, gilt aber als möglicher neuer Kanzleramtsminister.