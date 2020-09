Neuer Ärger Für Laschet Und Söder: Wachsende Angst vor Kandidaten-GAU

Berlin Eigentlich gute Nachrichten für die Union: CDU und CSU stehen in einer aktuellen Umfrage des Allensbacher Meinungsforschungsinstituts glänzend da. Geschäftsführerin Renate Köcher berichtet den Spitzen der Unionsfraktion am Freitag von sehr guten Kompetenzwerten, die Grünen sind auf Abstand, die SPD ist abgeschlagen – also beste Voraussetzungen für die Bundestagswahl 2021.

Wäre da nur nicht die offene Führungsfrage. Wer macht das Rennen um den CDU-Vorsitz? Und wer wird Kanzlerkandidat? Hier sieht Köcher ein hohes Risikopotenzial und warnt die Union: „Sie können sich da richtig ins Knie schießen.“

Schädlicher Machtkampf

Ungewisse Zeiten Lange Zeit gab es quasi nur Angela Merkel: Seit dem 10. April 2000 war sie Bundesvorsitzende der CDU und seit dem 22. November 2005 Bundeskanzlerin von Deutschland. Doch erst zog sie sich Ende 2018 vom Parteivorsitz zurück, dann kündigte sie an, bei der nächsten Bundestagswahl im Jahr 2021 auch nicht mehr für das Kanzleramt kandidieren zu wollen. Seitdem herrscht jedoch Unruhe in der Union: Annegret Kramp-Karrenbauer ist zwar seit dem 7. Dezember 2018 Merkels Nachfolgerin als CDU-Bundesvorsitzende. Doch Anfang 2020 kündigte sie an, sich noch im Laufe des Jahres vom Parteivorsitz zurückzuziehen und auch auf die Kanzlerkandidatur 2021 zu verzichten. Der Entscheidung war parteiinterne Kritik vor allem nach der Regierungskrise in Thüringen vorausgegangen. Bereits Anfang April sollte auf einem Sonderparteitag die Entscheidung über ihre Nachfolge getroffen werden. Doch in der Hochzeit der Corona-Krise wurde das verschoben. Nun soll auf dem regulären Bundesparteitag am 4. Dezember in Berlin der nächste Vorsitzende der CDU gewählt werden. Die ­K-Frage soll erst danach beantwortet werden.

Ein wochenlanger harter Machtkampf, womöglich am Ende eine Schlammschlacht der Kandidaten bis zur Wahl des neuen Vorsitzenden auf dem für Anfang Dezember geplanten Bundesparteitag: In den Reihen von CDU und CSU wächst die Sorge davor, dass die Kür des Nachfolgers von Annegret Kramp-Karrenbauer aus dem Ruder laufen könnte.

Wirtschaftsexperte Friedrich Merz, NRW-Ministerpräsident Armin Laschet oder Außenpolitiker Norbert Röttgen – wer hat am Ende die Nase vorn? Oder tritt doch noch Gesundheitsminister Jens Spahn selbst an, der bisher Armin Laschet unterstützt?

Zuletzt hatten Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus und Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther an die Bewerber appelliert, sich zu einigen und auf einen Kandidaten zu verständigen. Doch die Bewerber denken bisher nicht daran.

Neben der Kandidatenfrage beim CDU-Vorsitz droht ein Kampf um die Kanzlerkandidatur. Glaubt man den Umfragen, dann hätte CSU-Chef Markus Söder die besten Chancen für die Union.

Die SPD hat ihre Führungsfrage bereits geklärt und Finanzminister Olaf Scholz als Kanzlerkandidaten nominiert. Laut Umfragen hält ihn jeder dritte Wähler für kanzlertauglich. Allein Bayerns Ministerpräsident Söder erhält mit 38 Prozent mehr Zustimmung. Abgeschlagen auf den Plätzen landen Merz (19 Prozent), Spahn (18 Prozent) und schließlich Laschet (13 Prozent). Dieser liegt sogar hinter Grünen-Chef Robert Habeck.

Schlechte Nachrichten

Laschet, der für sein Krisenmanagement in der Corona-Pandemie in der Kritik stand, droht jetzt noch neuer Ärger. An diesem Samstag tritt er bei einer Feier zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit in einem Fußballstadion im sächsischen Aue vor 2000 Gästen auf. In seinem Heimatland NRW hat er solche Veranstaltungen wegen der Corona-Gefahr verboten. Der Ministerpräsident mache sich mit einem solchen Auftritt unglaubwürdig, heißt es auch aus der eigenen Partei.

Schlechte Nachrichten auch für Söder. Von einer erneuten Panne bei Corona-Tests im Freistaat sollen rund 10 000 Menschen betroffen sein. Das Image des bayerischen Ministerpräsident als erfolgreicher Krisenmanager bekommt weitere Kratzer.