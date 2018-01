Berlin Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Menschen in Deutschland zu mehr Zusammenhalt und „mehr Achtung vor dem anderen“ aufgerufen. Sie wünsche sich für 2018, „dass wir wieder deutlicher das Gemeinsame in den Vordergrund stellen“, sagte Merkel in ihrer Neujahrsansprache.

Viele Menschen machten sich Sorgen über den Zusammenhalt in Deutschland. „Manche sprechen gar von einem Riss, der durch unsere Gesellschaft geht“, sagte die Bundeskanzlerin. Während die einen ein wirtschaftlich starkes Land mit einer weltoffenen und vielfältigen Gesellschaft sähen, meinten andere, dass zu viele Menschen an dem Erfolg nicht teilhätten. „Beides sind Realitäten in unserem Land: der Erfolg und die Zuversicht, aber auch die Ängste und die Zweifel.“

Wirklich gut gehe es Deutschland, wenn der Erfolg allen Menschen diene. Wirtschaftlicher Erfolg und sozialer Zusammenhalt seien „zwei Seiten einer Medaille“. Merkel betonte, das Ringen um richtige Antworten gehöre zu einer lebendigen Demokratie. „Wir sind – im besten Sinne – eine vielstimmige Gesellschaft. Zugleich einen uns die Werte unseres Grundgesetzes: also die Achtung vor der unantastbaren Würde jedes einzelnen Menschen und seiner Freiheitsrechte.“

Merkel sprach sich in ihrer an Silvester ausgestrahlten Botschaft für eine Entlastung der Familien aus. Zudem sollten eine „gute und würdevolle Pflege“ ermöglicht werden, versprach sie.