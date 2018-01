Noah Becker erstattet Strafanzeige

Berlin Noah Becker, Sohn von Tennislegende Boris Becker, geht nach einem inzwischen gelöschten rassistischen Tweet auf dem Twitterprofil des AfD-Politikers Jens Maier juristisch gegen den Bundestagsabgeordneten vor. Gegen Maier sei bereits am Mittwoch „wegen aller hier in Betracht kommender Delikte“ Strafanzeige erstattet sowie Strafantrag gestellt worden, teilte Beckers Berliner Anwalt am Sonntag mit.

Über Maiers Twitter-Profil war der Satz gepostet worden: „Dem kleinen Halbneger scheint einfach zu wenig Beachtung geschenkt worden zu sein, anders lässt sich sein Verhalten nicht erklären.“ Der Kommentar bezog sich auf ein Interview. In diesem hatte Noah Becker erklärt, Berlin sei im Vergleich zu London oder Paris eine „weiße Stadt“.