Berlin Die Kanzlerin schweigt. Kein Kommentar von Angela Merkel zum Paukenschlag von Manfred Weber. Am Tag danach wirkt der überraschende Vorstoß des EVP-Spitzenkandidaten nach. Der CSU-Politiker, der gern nächster EU-Kommissionspräsident werden möchte, hatte am Dienstag per Interview angekündigt, den Bau der umstrittenen Gaspipeline Nord Stream 2 zu stoppen, sollte er gewählt werden.

Mit dieser klaren Position geht Weber auf Konfrontationskurs zur Kanzlerin und der Bundesregierung und stellt den mühsam geschlossenen Kompromiss zu Nord Stream 2 offen in Frage.

Es handele sich um „ein Projekt der Wirtschaft“, erklärte eine Regierungssprecherin in Berlin. Und einzelne Äußerungen des EVP-Spitzenkandidaten kommentiere man nicht. Merkel duckt sich weg, will eine offene Auseinandersetzung vermeiden.

An der Position der Bundesregierung zur Ostseepipeline Nord Stream 2 habe sich nichts geändert, lässt die Kanzlerin über ihre Regierungssprecherin ausrichten. Soll heißen: Die Bundesregierung hält weiter daran fest. Schließlich habe Deutschland im Zuge der Energiewende einen großen Bedarf an Gas.

Weber gegen Merkel – der CSU-Politiker, der als Spitzenkandidat der konservativen Parteien der EVP bei der Europawahl am 26. Mai antritt und das Amt des scheidenden EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker übernehmen möchte, will das europäisch-russische Projekt Nord Stream 2 blockieren. Die geplante Gaspipeline sei nicht im Interesse der EU, weil sie die Abhängigkeit Europas von russischen Energielieferungen erhöhen würde. Die Bundesregierung dagegen unterstützt den Bau der 2400 Kilometer langen Leitung.

Kritik hagelte es aus den Reihen der SPD. „Wer Nord Stream 2 in Frage stellt, macht sich von amerikanischem Fracking-Gas abhängig oder will die Atomkraft beleben“, kritisierte SPD-Fraktionsvizechef Matthias Miersch und warf dem CSU-Politiker „energiepolitisches Irrlichtern“ vor. Unterstützung kommt aus Reihen der Unionsfraktion im Bundestag: Nord Stream 2 sei ein „hochpolitisches Projekt“.

Als EU-Kommissionspräsident wolle Weber alle Rechtsmittel anwenden, um Nord Stream 2 zu verhindern. Schließlich sei er nicht der deutsche Kandidat für die Spitze der Kommission, sondern ein Kandidat der EVP. Beobachter sehen ein gezieltes Manöver, um in Polen Stimmen für eine mögliche Präsidentschaft zu sammeln.