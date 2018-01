Berlin /Nürnberg Wird beim Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) nicht sorgfältig gearbeitet? Werden Asylentscheidungen im Schnelldurchgang und häufig fehlerhaft getroffen? Immerhin hatte fast die Hälfte, gut 44,2 Prozent, aller Asylbewerber mit ihren Klagen Erfolg, die in den ersten neun Monaten 2017 gegen die Ablehnung ihres Antrages geklagt hatten. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag hervor, die unserer Berliner Redaktion vorliegt.

Allerdings ist die überwiegende Zahl der Klagen nur in erster Instanz erfolgreich. In höherer Instanz würden die Entscheidungen des Bamf meist bestätigt, so die Bundesregierung. Inzwischen wird gegen fast alle negativen Asylbescheide des Bamf geklagt. Von Januar bis Ende September 2017 waren 273 000 Klagen eingegangen. In diesem Zeitraum gab es rund 100 000 Urteile. Im Falle einer erfolgreichen Klage, einer rechtskräftigen positiven Entscheidung wird Schutz als Asylberechtigter oder als Flüchtling nach der Genfer Konvention gewährt.

Vor allem Syrer (69 Prozent) und Afghanen (61 Prozent) haben dabei vor den Verwaltungsgerichten in erster Instanz Erfolg. Es sei „offensichtlich, dass die politisch gewollte Abschreckung von Schutzsuchenden haufenweise Fehlentscheidungen“ im Flüchtlingsbundesamt hervorrufe, kritisiert Ulla Jelpke, Innenexpertin der Linksfraktion. Die hohe Erfolgsquote der Klagen werfe „ein düsteres Licht“ auf die Qualität der Entscheidungen.

Ganz anders sieht dies Stephan Mayer, innenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion. „Die derzeit vielen erfolgreichen Asylklagen bedeuten nicht, dass das Bamf schlecht arbeitet. Vielmehr bestätigen die Obergerichte in aller Regel das Bundesamt und kassieren die Urteile der ersten Instanz“, erklärt der CSU-Politiker im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion. Die Verwaltungsgerichte sollten sich dessen noch stärker bewusst sein. „Bei umstrittenen grundsätzlichen Rechtsfragen sollte im Übrigen von der Sprungrevision zum Bundesverwaltungsgericht Gebrauch gemacht werden“, fordert Mayer. Dieses Rechtsinstrument sei im vergangenen Jahr gerade zu dem Zweck eingeführt worden, im Asylbereich zügig zu einer einheitlicheren Rechtsanwendung zu kommen.

Unionsfraktionsvizechef Stephan Harbarth verweist darauf, dass die hohe Zahl der Klagen gegen ablehnende Entscheidungen jetzt zwangsläufig zeitversetzt zum tatsächlichen Zuzug der Menschen gekommen sei. „Die Entscheidungen des Bamf sind gerichtlich überprüfbar, das ist völlig zu Recht ein Kernelement unseres Rechtsstaats“, sagte der CDU-Politiker gegenüber unserer Berliner Redaktion.

Um allerdings eine belastbare Aussage über die tatsächliche Anzahl erfolgreicher oder erfolgloser Klagen zu erhalten, müsse es eine verlässliche Statistik über den rechtskräftigen Abschluss der Verfahren geben. Nur dann wäre eine belastbare Aussage möglich, in wie vielen Fällen eine ablehnende Entscheidung des Bamf auch in zweiter Instanz aufgehoben wurde, fordert Harbarth.