Berlin Jugendliche haben den Ruf, am Puls der Zeit zu sein, aber es zieht sie vor allem in traditionelle Berufe wie Lehrer, Arzt oder Polizist. Auf die Frage, welchen Beruf sie mit 30 Jahren ausüben werden, nannten 15-Jährige in den OECD-Industrieländern überwiegend eine kleine Auswahl an Jobs. Das ergab eine Sonderauswertung der Pisa-Studie, die am Mittwoch von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) veröffentlicht wurde. Sie befragte Jugendliche in 41 Ländern, darunter Deutschland.

Etwa die Hälfte der Jugendlichen zieht es länderübergreifend in nur zehn Berufe, die besonders bekannt sind. In Deutschland variieren die Berufsvorstellungen etwas mehr. Hierzulande beschränken sich nur vier von zehn Jugendlichen auf besonders bekannte Berufe. Den Forschern zufolge habe es sich bewährt, dass Schulen in Deutschland frühzeitig Kontakt in die Arbeitswelt vermitteln.

Welche Berufe finden

Jugendliche attraktiv ?

Die Berufswünsche von Jungen und Mädchen unterscheiden sich noch immer stark. Die meisten Mädchen wollen Lehrerin werden, eine von zehn 15-Jährigen nannte dies als den Beruf, in dem sie sich als 30-Jährige sieht. Darauf folgen in den Top-10-Wunschberufen unter anderem Ärztin, Erzieherin, Psychologin, Architektin, Polizistin und Anwältin. Digitale Berufe fehlen. Jungen hingegen – rund sieben Prozent – nannten am häufigsten als Wunschberuf den IT-Spezialisten. Darauf folgen unter anderem Industrie- und Automechaniker, Polizist, Lehrer, Ingenieur, Arzt und Sportler.

Die OECD-Forscher verglichen die Berufswünsche der Jugendlichen von 2000 und 2018. Zwar habe sich die Arbeitswelt in dieser Zeit stark verändert, die Berufsvorstellungen der Jugendlichen aber nicht. „Auch im Zeitalter Sozialer Medien und Künstlicher Intelligenz streben Jugendliche in OECD-Ländern kaum Tätigkeiten an, die mit der Digitalisierung entstanden sind“, kommentieren die Studienautoren das Ergebnis.

Mädchen in Deutschland, die in Mathematik und Naturwissenschaften gut abschneiden, interessieren sich häufiger für den Gesundheitsbereich. Jungen, die sich in diesen Fächern hervortun, zieht es dagegen in Ingenieurberufe.

Welche Gefahr sieht

die OECD dabei ?

Viele der Berufe, die sich Jugendliche wünschen, könnten möglicherweise bald durch die Automatisierung wegfallen, schreibt die OECD. Die Organisation rechnet damit, dass dies in Deutschland 45 Prozent der genannten Berufe in den kommenden zehn bis 15 Jahren betreffen könne. Um das Risiko von Arbeitslosigkeit zu vermeiden, sollte den Schülern der Wandel des Arbeitsmarktes vermittelt werden, raten die Forscher.

Der Präsident des Digitalverbandes Bitkom, Achim Berg, warnt ebenfalls davor, zu wenig in IT-Berufen auszubilden. In dem Bereich seien heute 124 000 Stellen unbesetzt. Der Verband fordert unter anderem ein Schulpflichtfach Informatik. Derzeit gebe es dies nur in vier von 16 Bundesländern.

Wie steht es um

die Chancengleichheit ?

Selbst wenn Jugendliche die gleiche schulische Leistung bringen, streben jene aus benachteiligten Elternhäusern seltener einen Beruf mit höherer Bildung an als jene aus privilegierten Verhältnissen. Benachteiligte Schüler haben von ihrem Wunschberuf auch häufiger eine unklare Vorstellung. Der Berliner Jugendforscher Klaus Hurrelmann erklärt, die Eltern hätten eine wegweisende Rolle bei der Berufswahl. Benachteiligte Jugendliche wüssten häufig nicht, wie diese Stellen zu erreichen seien. „Andere haben Eltern, die ermutigen und vielleicht Erfahrung in den Berufen haben.“